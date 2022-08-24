Щорічне нагородження фінансових установ премією FinAwards все ж таки відбудеться! — Finance.ua

Щорічне нагородження фінансових установ премією FinAwards все ж таки відбудеться! Вчора 11:00

Попри війну, засновники премії — фінансові медіа Мінфін та finance.ua вирішили відзначити торішній внесок фінансових установ в розвиток банківської та фінансової індустрії України, а також теперішні успіхи в підтримці населення та забезпечення стабільності фінансово-грошової системи держави.

Провести відповідний захід планували ще у березні 2022 року, проте, як і більшості українців — організаторам довелося відкласти його через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого. Але життя продовжується. І фінансові компанії незважаючи на скрутні часи не зупинили свою роботу, продовжили надавати послуги населенню, платити податки та забезпечувати робочі місця.

«Для перемоги у війні державі потрібна сильна армія. Для створення й підтримання якої потрібна міцна працююча економіка, фінансовий сектор є однією з ключових «скрипок цього оркестру». Саме тому ми вирішили в ці складні для нас всіх часи провести нашу 5 щорічну премію FinAwards. Так, цього року, на жаль, вона відрізняється від усіх попередніх. Та її проведення ми вважаємо важливою подією фінансового ринку України. Наша премія мотивує, надихає та відмічає людей, які старанно рухають й підтримують економіку держави на іншому, не менш важливому фронті.

Ми прагнемо додати трохи більше світла в наші життя й відзначити тих, хто робив і робить все для стабільності фінансової системи, українців, і нашої перемоги.

А також, ми завжди були площадкою для зустрічі й розмов добрих знайомих, під час яких часто народжуються цікаві проекти, колаборації та відбувається такий важливий обмін досвідом, що зараз є ще більш важливим", — вважає керівник медіабізнесу Treeum, член жюрі конкурсу FinAwards Надія Квітка.

Звичайно, військовий стан вносить свої корективи. Тож цього року організатори вирішили відмовитися від традиційних церемоній та святкувань . Але переможці все-таки отримають свої відзнаки та нагороди.

Також серед нововведень премії: особливі відзнаки отримають фінустанови за 150 днів спротиву та підтримки України. Вперше в рамках конкурсу з’явились номінації: "Надійний партнер«та «Фінансова стійкість». Загалом переможців буде визначено в наступних 37 номінаціях:

Лідер Народного рейтингу банків Лідер Рейтингу стійкості банків Провідні технології та інновації. Категорія: Банки Краща преміальна картка Кращий мобільний додаток Кращий банк для клієнтів МСБ Кращий кредит готівкою Кращий депозит Краща кредитна картка Краща платіжна картка Краще дистанційне обслуговування Краща рекламна кампанія. Категорія: Банки Кращий керівник роздрібного бізнесу Кращий керівник маркетингу Категорія: Банки Банкір року Лідер Рейтингу мікрофінансових організацій Надійний МФО партнер Сміливий МФО партнер Краща МФО офлайн Краща МФО онлайн Провідні технології та інновації. Категорія: МФО Стійка МФО Кращий керівник маркетингу Категорія: МФО Кращий СEO мікрофінансової організації Краща рекламна кампанія Категорія: МФО Кращий продукт МФО Кращий продукт страхової компанії: КАСКО Кращий продукт страхової компанії: ДМС Провідні технології та інновації. Категорія: Страхові компанії Кращий продукт страхової компанії: Зелена картка Кращий СЕО страхової компанії Кращий клієнтський сервіс Краща інвестиційна пропозиція Залізна стабільність країни Логістична стабільність країни Фінансова стабільність країни Надійний партнер для бізнесу

Переможців обирають шляхом голосування незалежного авторитетного журі , експертної групи редакції сайтів Мінфін, Finance.ua і відкритого голосування читачів сайтів Мінфін та Finance.ua.

Серед партнерів конкурсу:

Digital identity партнер конкурсу компанія Identomat . Компанія надає наскрізну перевірку особистості на відповідність KYC/AML як послугу. Використовуючи власне рішення Identomat, компаніям надається можливість безперебійної дистанційної реєстрації клієнтів, біометричної аутентифікації, перевірки віку та запобігання шахрайству за невеликі кошти. Завдяки численним партнерам по всій Європі Identomat відповідає українським, грузинським, італійським, мальтійським та іншим місцевим, а також міжнародним законам і нормам щодо захисту даних. Компанія має тісні зв’язки з українським фінтех-сектором і пишається налагодженими місцевими партнерствами. Особливо надихає те, що компанії продовжують працювати у важкі часи та віддають пріоритет процесам KYC, AML та ідентифікації. Identomat вдячний за надання свого рішення та наполегливо працює, щоб сприяти здоровим, безпечним і вільним від шахрайства бізнес-процесам в Україні.

FinTech партнер конкурсу компанія Credit 7. Credit 7 — це сервіс швидких кредитів, орієнтований на оперативність, простоту і надійність. Автоматизація сягає того рівня, що клієнт може отримати гроші, які йому потрібні, менше ніж за 5 хвилин. Компанія оперативно впроваджує зміни у законодавстві, щоб клієнт завжди почувався захищено та комфортно. Безпека понад усе.

Фінансовий партнер премії — топовий сервіс онлайн кредитування CCloan

CCloan — це одна з перших українських fintech компаній, яка розпочала свою діяльність у 2015 році. Зараз вона є одним із передових сервісів онлайн кредитування, за допомогою якого легко отримати до 20 000 гривень на банківську картку за мінімальний час. Швидка реєстрація, комфортні умови кредитування та надійне обслуговування — це те, за що вибирає компанію понад 1 500 000 користувачів. Наразі сервіс не лише фінансово підтримує своїх клієнтів, а й надає благодійну допомогу українським фондам та нашим захисникам безпосередньо.

Фінансова роздрібна мережа КредитМаркет — це понад 14 років досвіду на фінансовому ринку. Одна з найбільших мереж відділень та пунктів обслуговування по всій Україні. Це завжди кваліфікований персонал та якісний сервіс. Якщо за кредитами, то в КредитМаркет

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