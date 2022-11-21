Щодня в Україну завозять понад 8 тисяч генераторів — Шмигаль — Finance.ua

Щодня в Україну завозять понад 8 тисяч генераторів — Шмигаль Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

На тлі ворожих ракетних ударів по енергосистема України Кабмін активізує імпорт генераторів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook , зазначивши при цьому, що відтепер кожен українець без сплати мита і ПДВ може завезти з-за кордону генератор або зарядну станцію.

Прем’єр додав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів і зараз щодня імпортується близько 8,5 тисячі генераторних установок.

«Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом прийнято рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси направимо на соцзабезпечення і зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу», — йдеться в повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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