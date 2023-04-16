Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці» — Finance.ua

Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці» Сьогодні 07:32 — Особисті фінанси

Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці»

Видання Bloomberg пише , що британські компанії у відчаї: залучати молоде покоління стає все складніше. Щоб виправити ситуацію — намагаються знайти обхідні шляхи.

Одним з варіантів стала ідея «скороченого робочого дня у пʼятницю»: людей готові відпускати на декілька годин раніше, щоб вони мали змогу більше відпочивати і почати свої вихідні завчасно.

Існує припущення, що це допоможе залучити молодь до роботи, оскільки для них на першому місці стоїть work-life balance.

Рекрутери вказують, що число вакансій, що містять у собі пункт про останній скорочений робочий день тижня, постійно зростає: за останній три місяці цифра виросла у три рази.

Для Британії це питання стоїть гостро: для закриття саме початкових джуніор-позицій не вистачає сотні тисяч людей. Для них і вигадують такі бонуси, як скорочений робочий день, більше днів відпустки чи щось подібне.

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