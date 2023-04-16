Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці» — Finance.ua
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Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці»

Особисті фінанси
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Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці»
Щоб залучити молодь, британські компанії пропонують «скорочені пʼятниці»
Видання Bloomberg пише, що британські компанії у відчаї: залучати молоде покоління стає все складніше. Щоб виправити ситуацію — намагаються знайти обхідні шляхи.
Одним з варіантів стала ідея «скороченого робочого дня у пʼятницю»: людей готові відпускати на декілька годин раніше, щоб вони мали змогу більше відпочивати і почати свої вихідні завчасно.
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Існує припущення, що це допоможе залучити молодь до роботи, оскільки для них на першому місці стоїть work-life balance.
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Рекрутери вказують, що число вакансій, що містять у собі пункт про останній скорочений робочий день тижня, постійно зростає: за останній три місяці цифра виросла у три рази.
Для Британії це питання стоїть гостро: для закриття саме початкових джуніор-позицій не вистачає сотні тисяч людей. Для них і вигадують такі бонуси, як скорочений робочий день, більше днів відпустки чи щось подібне.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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