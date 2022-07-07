Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння — Finance.ua

Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння Вчора 20:40 — Особисті фінанси

Уряд Канади закупив для України 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж оформили, як гуманітарну допомогу, і через благодійний фонд «Квіти» передали в Україну.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики.

Доставку здійснила спілка «Борошномели України» за підтримки ЄС та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

У Мінагрополітики кажуть: закупили насіння, щоб подолати цьогоріч дефіцит гречки. У ФАО додали — через війну ціни на насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливо зросли на 40–45 відсотків. Є ризик, що виробникам гречки буде невигідно вирощувати врожай цієї культури.

Читайте також Через війну в Україні прямі збитки аграріїв вже сягнули 4,3 млрд доларів

«Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2 500 гектарів на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 000 тонн зерна гречки (3 000 тонн обробленої гречаної крупи)», — розповів очільник «Борошномелів України» Родіон Рибчинський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.