Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння — Finance.ua
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Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння

Особисті фінанси
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Уряд Канади закупив для України 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж оформили, як гуманітарну допомогу, і через благодійний фонд «Квіти» передали в Україну.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики.
Доставку здійснила спілка «Борошномели України» за підтримки ЄС та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
У Мінагрополітики кажуть: закупили насіння, щоб подолати цьогоріч дефіцит гречки. У ФАО додали — через війну ціни на насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливо зросли на 40–45 відсотків. Є ризик, що виробникам гречки буде невигідно вирощувати врожай цієї культури.
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«Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2 500 гектарів на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 000 тонн зерна гречки (3 000 тонн обробленої гречаної крупи)», — розповів очільник «Борошномелів України» Родіон Рибчинський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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