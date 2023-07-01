Що зміниться з 1 липня: суми в платіжках, пенсії та інше (інфографіка) — Finance.ua

Що зміниться з 1 липня: суми в платіжках, пенсії та інше (інфографіка) Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 липня: суми в платіжках, пенсії та інше (інфографіка)

Тарифи на комунальні послуги. Вода. Українцям Українцям затвердили підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення з 1 липня та 1 вересня. Зростання цін вже відкладали кілька разів — 1 січня, потім 1 березня, і потім ще й 1 червня. Тепер рішення ухвалено, у великих містах вартість води зросте в середньому на 32% (залежно від водоканалу).

Ціни будуть підвищені для 34 підприємств. Серед них водоканали у таких містах:

Київ — тариф на воду збільшиться на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централізоване водопостачання 22,884 грн. + централізоване водовідведення 18,252 грн);

Одеса — сумарно ціна зросте із 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Вінниця — за постачання води та водовідведення платити доведеться не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Дніпро — тариф підвищується з 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород — платити доведеться 54,57 грн за кубометр.

Ціни на електроенергію

До підвищення тариф для населення при споживанні до 250 кВт-год становив 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год, якщо обсяги споживання перевищують цей показник.

30 травня Кабмін ухвалив рішення підняти тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн за кіловат-годину. Водночас нічний тариф залишається на рівні 50% від денного — 1,32 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Галущенко прогнозує, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 грн.

Загалом НКРЕКП пропонує підняти тарифи на електроенергію для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн за кіловат-годину.

Вартість газу

Вартість газу в усіх постачальників ресурсу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Наприклад клієнти «Нафтогазу» платитимуть — 7,96 гривні за кубометр газу.

На період війни в Україні запроваджений мораторій цін на газ для населення. Тому тариф з 1 липня залишиться незмінним.

Переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Компанія продовжила дію цього річного тарифу до 1 травня 2024 року.

Отже, вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Новий графік відділень Укрпошти. Національний поштовий оператор Укрпошта з 1 липня Національний поштовий оператор Укрпошта з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень.Про це повідомляє пресслужба компанії. «Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні», — заявили в компанії.

Пенсії

З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо. Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.

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