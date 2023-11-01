Що зміниться в Україні з 1 листопада — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 листопада Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Що зміниться в Україні з 1 листопада

З першого листопада на українців чекають такі зміни, як новий порядок компенсацій за повністю знищене житло та нові будівельні норми, також нові праивла контролю на митниці та інше.

Виплати компенсацій ВПО

З 2023 року в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла — єВідновлення. У її межах можна отримати певну суму (максимум 200 тис. грн. — Ред.) для витрат на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Щоб стати учасником програми й отримати кошти, потрібно відповідати кільком умовам.

Програма компенсації відбуватиметься у два етапи:

перший — отримання сертифіката на придбання нової домівки. Саме цей етап стартує з 1 листопада;

другий — грошові виплати на самостійну відбудову. Він почнеться пізніше. Компенсація у вигляді сертифіката надається за зруйноване житло, яке неможливо відновити.

Тариф на електроенергію

Тариф на електроенергію для населення з 1 листопада не зміниться. Нагадаємо, що ціну за світло підвищили з 1 червня 2023 року. Сьогодні усі українці платять за єдиним тарифом — 2,64 гривні за кіловат-годину.

для непобутових споживачів .Відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Про це йдеться в повідомленні В Україні з 1 листопада підвищать тариф на електроенергію.Відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Про це йдеться в повідомленні Yasno . Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:

«Укрзалізниця»: якщо йдеться про 1 клас напруги — 668,96 грн, 2 клас — 843,45 грн.

«ДТЕК Київські електромережі»: 1 клас напруги — 638,61 грн, 2 клас — 704,87 грн.

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»: 1 клас напруги — 661,58 грн, 2 клас — 704,87 грн.

Нові ДБН

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для споруд цивільного захисту.

Передбачено, що всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків, повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.

Крім того, всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Вони мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Водійські посвідчення

В листопаді МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію, Італію, Польщі

У Німеччині та Іспанії українці мають можливість відновлювати своє посвідчення водія. До цього громадянам за кордоном був доступний виключно обмін своїх документів. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС. Отримання послуги з відновлення посвідчення водія можливе у підрозділах ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Де і як замінювати — читайте далі за посиланням.

Контроль вантажів

Із 7 листопада 2023 року контроль вантажів на українській митниці відбуватиметься по-новому. Зміняться правила митного контролю й оформлення імпортних та експортних вантажів. Про це повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту будуть вимушені пред’являти товари митниці. Йдеться про необхідність доставлення товарів в зону митного контролю відповідних митниць, в яких проводиться митне оформлення.

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