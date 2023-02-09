Що з безробіттям у США? Чи зможе долар зміцнитись? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Що з безробіттям у США? Чи зможе долар зміцнитись? Сьогодні 15:51 — Валюта

Минулої п’ятниці вийшли дані щодо безробіття в США. Цей показник склав 3,4% проти очікувань 3,5% і став рекордним за останні 53 роки. При цьому середня кількість робочих годин на тиждень трохи збільшилася. У такій ситуації очікувати уповільнення темпів зростання інфляції не доводиться. З цієї причини ФРС США продовжить свою «жорстку» монетарну політику підвищення облікової ставки та скорочення балансу. Все це сприятиме зміцненню курсу американського долара та падінню ринку акцій. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

На даний момент спостерігається суперечлива картина — відбувається стагнація реального сектора та ринку нерухомості в сукупності з низьким безробіттям. Судячи з заяв керівництва ФРС, воно побоюється повторення сценарію 1970-х років. Тоді незначне уповільнення темпів цінового зростання сприйняли як сигнал пом’якшення грошово-кредитної політики. Це спричинило тяжкі економічні наслідки у вигляді високого рівня інфляції протягом 10 років. ФРС прагне уникнути помилок минулого та не поспішає знижувати ставки, продовжуючи спостереження за поведінкою ринку та показниками інфляції. А ось останні дуже далекі від бажаних позначок.

На цьому фоні провідні аналітики підвищили свій прогноз щодо граничного значення ключової ставки ФРС США до 5,21% річних до кінця нинішнього року. Це дуже стримана оцінка і натомість очікувань нового циклу зростання нафтових цін.У разі його початку темпи збільшення інфляції в США знову прискоряться і це вимагатиме від ФРС рішучих кроків у рамках політики подальшого посилення монетарної політики. Все це спричинить зміцнення долара США щодо інших світових валют.

Прогноз облікової ставки США (%). Джерело: tradingeconomics.com.

На думку одного із провідних аналітиків Goldman Sachs Group Inc. Джеффа Каррі (Jeffrey Currie), нафта дорожчатиме наступні 2 роки через проблеми з виробничими потужностями. Додатково ускладнять ситуацію санкції на російську нафту та збільшення попиту на енергоносії з боку КНР. Крім того, падіння інвестицій у розвідку та видобуток корисних копалин у всьому світі може призвести до глобального дефіциту вуглеводневої сировини. З цих причин у довгостроковій перспективі інфляція, як і раніше, залишиться високою.

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