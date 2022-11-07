Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову

Валюта
1386
Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову
Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову
На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, якщо у 2023 році від західних партнерів буде надходити допомога, Нацбанку України не доведеться друкувати кошти. У такому випадку тиск на курс гривні буде мінімальним.
Тобто, якщо міжнародні партнери нададуть обіцяну допомогу, гривня не буде девальвувати. Для цього об’єми фінансової допомоги мають бути щонайменше такими, як цьогоріч.
"Поки Національний банк України друкує обмежену кількість купюр, тиск на гривню буде мінімальний. Це ми побачили останні кілька місяців, коли була організована фінансова підтримка України нашими партнерами. Ми отримуємо понад 4 мільярди доларів щомісяця, що також дозволяє зменшити тиск на курс гривні",— зазначив Фурса.
Він додав, що питання надходження міжнародної допомоги є критично важливим. Це допоможе втримати курс навіть при високому дефіциті бюджету.
«Наступного року так само, якщо ми будемо отримувати фінансову допомогу, то зможемо втримати курс гривні. Фінансова допомога дозволить нам навіть при великому дефіциті бюджету, уникнути значного тиску на національну валюту», — додав він.
Зазначимо, що, згідно з затвердженим документом, дефіцит бюджету у наступному році становитиме 38 мільярдів доларів. Тобто, якщо від партнерів надходитиме щонайменше 4 мільярди доларів на місяць, емісії грошей вдасться уникнути.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Дізнатися курс валют

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.