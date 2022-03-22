Що відбувається з фондовими ринками в умовах військового стану — Finance.ua

Що відбувається з фондовими ринками в умовах військового стану

Вчора 10:25 — Особисті фінанси

Що відбувається з фондовими ринками в умовах військового стану

Фондовий ринок України, який і до воєнних подій не демонстрував бурхливого росту, зараз майже повністю зупинився. Фактично в обігу доступні тільки військові облігації. Тож «пацієнт» скоріше живий, чи...?

Які можливості, перспективи, гарантії та ризики існують для приватного інвестора в Україні та за її межами сьогодні, чи варто хвилюватися за поточні інвестиції в українські цінні папери — будемо розбиратися з експертами безкоштовного онлайн вебінару за підтримки Finance.ua — «Фондовий ринок України в умовах військового стану».

Ключові питання до обговорення:

Чим живе фондовий ринок України зараз: інвестиційні втрати та трофеї для раціонального інвестора.

Які інструменти доступні зараз інвестору в Україні — детальний огляд.

Інвестиції в оборонний сектор держави (військові облігації): можливості та ризики для приватного інвестора, допомога країні. Дохідність, терміни.

Облігації: корпоративні, державні, євробонди — чи є попит на вторинному ринку, можливість придбати, коли очікувати нових емісій?

Гарантії захисту інвестицій в Україні в разі погіршення економічної ситуації, банкрутства брокера або емітента.

Як диверсифікувати заощадження, ребалансувати портфель: скільки тримати кешу, чи є сенс іти в дорогоцінні метали як захисний актив, а може все-таки крипта?

Огляд закордонних фондових ринків: прогнози, фактори впливу, можливості та ризики.

Інвестиційний клімат коли закінчиться війна: як підготуватися та зайняти максимально зручну позицію.

Запрошуємо всіх бажаючих до прямого ефіру, де ви можете особисто поставити питання експертам 24 березня з 12:00 до 13:00.

Або дивіться запис на YouTube-каналі фінансового каналу «Мінфін» в зручний для вас час. Отримати посилання на трансляцію та повідомлення нагадування про подію можна зареєструвавшись за посиланням

Участь безкоштовна.

Зберігаємо спокій і заощадження, підтримуємо Україну.

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