Що українці купують на Чорну п'ятницю — Finance.ua

Що українці купують на Чорну п'ятницю Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Що українці купують на Чорну п'ятницю

Що українці купують на Black Friday, розповіли в Асоціації ритейлерів, посилаючись на дані мережі торгівельних центрів «Епіцентр».

За три дні акцій, із 21 до 23 листопада, загальний об’єм продажів зріс на 25% у порівнянні з минулим тижнем.

У топ-5 акційних товарів, на які українці витратили найбільше коштів, увійшли телевізори, кавомашини, павербанки, пральні машини та електричні обігрівачі.

Значним попитом користувалися холодильники і кліматичні системи, а також товари для ремонту й облаштування осель, такі як керамічна плитка, клей для плитки та ламінат. Також часто купували соняшникову олію, товари для творчості, зимові омивачі для авто, сірники в блоках, свічки.

У перелік найбільш популярних товарів потрапили батарейки, газові плитки, сковорідки, бойлери, паливні брикети, теплоізоляційні матеріали, генератори, зарядні станції, ліхтарі, свічки, їжа з тривалим терміном зберігання, предмети побутової хімії та гігієни, корм для тварин, теплий одяг та взуття тощо.

У «Епіцентрі» кажуть, що чорна п’ятниця триватиме до 28 листопада включно: перед завершенням акції українці зазвичай купують активніше.

У 2021 році найбільш популярними товарами на Black Friday в «Епіцентрі» були побутова техніка і телевізори, керамічна плитка, ламінат і паркет, лако-фарбова продукція і декоративне освітлення, а також товари для свят, побутова хімія та гігієна.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.