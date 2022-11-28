Що українці купують на Чорну п'ятницю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що українці купують на Чорну п'ятницю

Особисті фінанси
97
Що українці купують на Чорну п'ятницю
Що українці купують на Чорну п'ятницю
Що українці купують на Black Friday, розповіли в Асоціації ритейлерів, посилаючись на дані мережі торгівельних центрів «Епіцентр».
За три дні акцій, із 21 до 23 листопада, загальний об’єм продажів зріс на 25% у порівнянні з минулим тижнем.
У топ-5 акційних товарів, на які українці витратили найбільше коштів, увійшли телевізори, кавомашини, павербанки, пральні машини та електричні обігрівачі.
Значним попитом користувалися холодильники і кліматичні системи, а також товари для ремонту й облаштування осель, такі як керамічна плитка, клей для плитки та ламінат. Також часто купували соняшникову олію, товари для творчості, зимові омивачі для авто, сірники в блоках, свічки.
У перелік найбільш популярних товарів потрапили батарейки, газові плитки, сковорідки, бойлери, паливні брикети, теплоізоляційні матеріали, генератори, зарядні станції, ліхтарі, свічки, їжа з тривалим терміном зберігання, предмети побутової хімії та гігієни, корм для тварин, теплий одяг та взуття тощо.

Читайте також: Що пропонують українські торгові мережі до Чорної п’ятниці

У «Епіцентрі» кажуть, що чорна п’ятниця триватиме до 28 листопада включно: перед завершенням акції українці зазвичай купують активніше.
У 2021 році найбільш популярними товарами на Black Friday в «Епіцентрі» були побутова техніка і телевізори, керамічна плитка, ламінат і паркет, лако-фарбова продукція і декоративне освітлення, а також товари для свят, побутова хімія та гігієна.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.