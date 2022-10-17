Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка) — Finance.ua
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Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка)

Казна та Політика
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Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка)
Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка)
У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на $39,2 млрд, а експортувала — на $33,1 млрд.
Як свідчать дані Державної митної служби, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.
Найбільше українського експорту припало на такі країни:
  • Польща — $5,1 млрд;
  • Румунія — $2,6 млрд;
  • Туреччина — $2,2 млрд.
До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $16 млрд;
  • метали та вироби з них — $5,1 млрд;
  • машини, обладнання і транспорт — $3,3 млрд.
Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн:
  • Китай — на $5,8 млрд;
  • Польща — на $3,8 млрд;
  • Німеччина — $3,3 млрд.
Головними імпортованими товарами стали:
  • машини, обладнання і транспорт — $10,9 млрд;
  • паливно-енергетичні товари — $9,7 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $7,1 млрд.
Інфографіка: Митна служба
Інфографіка: Митна служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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