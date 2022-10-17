Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка) Вчора 09:32 — Казна та Політика

Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка)

У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на $39,2 млрд, а експортувала — на $33,1 млрд.

Як свідчать дані Державної митної служби, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.

Найбільше українського експорту припало на такі країни:

Польща — $5,1 млрд;

Румунія — $2,6 млрд;

Туреччина — $2,2 млрд.

До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:

продовольчі товари — $16 млрд;

метали та вироби з них — $5,1 млрд;

машини, обладнання і транспорт — $3,3 млрд.

Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн:

Китай — на $5,8 млрд;

Польща — на $3,8 млрд;

Німеччина — $3,3 млрд.

Головними імпортованими товарами стали:

машини, обладнання і транспорт — $10,9 млрд;

паливно-енергетичні товари — $9,7 млрд;

продукція хімічної промисловості — $7,1 млрд.

Інфографіка: Митна служба

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