Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Що Україна експортувала та імпортувала в 2022 році (інфографіка)
У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на $39,2 млрд, а експортувала — на $33,1 млрд.
Як свідчать дані Державної митної служби, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.
Найбільше українського експорту припало на такі країни:
- Польща — $5,1 млрд;
- Румунія — $2,6 млрд;
- Туреччина — $2,2 млрд.
До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:
- продовольчі товари — $16 млрд;
- метали та вироби з них — $5,1 млрд;
- машини, обладнання і транспорт — $3,3 млрд.
Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн:
- Китай — на $5,8 млрд;
- Польща — на $3,8 млрд;
- Німеччина — $3,3 млрд.
Головними імпортованими товарами стали:
- машини, обладнання і транспорт — $10,9 млрд;
- паливно-енергетичні товари — $9,7 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $7,1 млрд.
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