Що таке «третя платіжка» за газ, і що варто про неї знати — Finance.ua
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Що таке «третя платіжка» за газ, і що варто про неї знати

Особисті фінанси
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Що таке «третя платіжка» за газ, і що варто про неї знати
Що таке «третя платіжка» за газ, і що варто про неї знати
Тема технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж продовжує непокоїти українців. Допоки національний регулятор не фіналізував останні бюрократичні кроки — зразок типового договору та граничні тарифи на обслуговування внутрішньобудинкових мереж — багато споживачів вважають цю послугу незаконною й не поспішає укладати відповідну угоду з газівниками. А дехто й досі вважає, що газівники апріорі відповідальні за труби в усіх будинках і без додаткових договорів.
Про це пише ГазПравда.

Звідки взялася ідея «третьої платіжки» за газ?

У 2015 році Україна взяла курс на запровадження цивілізованого ринку природного газу. Відповідно до взятих зобов’язань, на ринку природного газу з 2015 року поступово відбуваються певні реформи, і одна із них — це відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу.
У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердило нові тарифи облгазів на доставку газу. І вже з січня 2020 року українці почали отримувати дві окремі платіжки за газ: одну за його постачання, іншу — за доставку (розподіл) блакитного палива.
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Водночас, з новодіючих тарифів облгазів на доставку газу виключили плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ). Крім того, поступово втратили чинність нормативно-правові акти (НПА), які зобов’язували облгази безоплатно здійснювати ТО в житлових будинках їх абонентів на періодичній основі.

Що зміниться?

Раніше в єдиний платіж за газ була включена плата за ТО, про що деякі побутові споживачі навіть і не здогадувались.
Ключовий момент започаткованої трансформації полягає у покладенні відповідальності за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні на осіб, які найбільш вмотивовані в їх безаварійній роботі, тобто на їх власників, а саме:
  • у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання — на співвласників багатоповерхівки;
  • у приватному житловому будинку та безпосередньо в квартирах — на їх господаря.
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Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з ТО ВБСГ: це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.
Таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов’язань виконавця ТО. У випадках виявлення порушень — власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідні інстанції.
Наразі типовий договір на ТО ВБСГ для багатоквартирного будинку, як і граничні тарифи, ще не затверджені НКРЕКП. Тому укладання саме типового договору зі співвласниками багатоповерхівки є неможливим.
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Однак, якщо через критичний стан ВБСГ у багатоквартирному будинку, що загрожував безпеці всіх його мешканців, співвласники вже уклали договір на ТО ВБСГ або планують укласти на умовах, що запропонував місцевий міськ- чи облгаз, то після прийняття НКРЕКП Типового договору та граничних тарифів, умови вже укладеного договору повинні бути переглянуті з урахуванням вимог новоприйнятих НПА.
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За матеріалами:
ГазПравда
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