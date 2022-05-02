Що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового договору — Finance.ua

Що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового договору

Вчора 19:04 — Особисті фінанси

В умовах воєнного стану відбуваються швидкі зміни законодавчих норм. Не обійшлося і без змін у трудовому законодавстві.

Тому юристи Безоплатного бюро правової допомоги поділилися поясненням , що таке простій та що про нього треба знати.

Простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У той же час існує поняття призупинення дії трудового договору, з яким не варто плутати простій. Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

У чому різниця:

простоєм є будь-які обставини, які зумовили призупинення роботи. При цьому призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;

простій може бути без обмеження часу, а призупинення можливе лише на період дії воєнного стану;



рішення про простій приймає роботодавець, а ініціатором призупинення дії ТД можуть бути як роботодавець так і працівник;



простій може бути для всього підприємства, або відділу або конкретного працівника, а призупинення дії ТД носить індивідуальний характер, тобто один наказ щодо одного працівника.

Також є суттєва різниця між цими поняттями і в їхній оплаті:

при простої виплачується не нижче 2/3 окладу , з вини працівника простій не оплачується, а при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується , видається наказ в обох випадках;

, з вини працівника простій не оплачується, а при призупиненні дії трудового договору , видається наказ в обох випадках; у період простої у разі виплати 2/3 окладу пенсійний стаж зараховується, а у період призупинення дії трудового договору стаж не йде, оскільки не сплачується ЄСВ.

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