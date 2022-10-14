Що таке ФГВФО і які вклади повертає установа — Finance.ua

Що таке ФГВФО і які вклади повертає установа Вчора 08:02 — Кредит&Депозит

Що таке ФГВФО і які вклади повертає установа

З вересня 1998 року в Україні працює спеціалізована установа — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Основна задача цієї установи — забезпечення функціонування системи гарантування вкладів і виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідація банків.

Початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Це приблизно 197 дол. за тодішнім курсом.

За три роки Верховна Рада ухвалила закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (втратив чинність. — Ред.). Цим документом, зокрема, збільшувалася гарантована виплата до 1200 грн.

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21 вересня 2012-го нардепи ухвалили закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» , який, власне, і регулює систему гарантування вкладів. Розділ II цього документа визначає правовий статус Фонду.

Отже, ФГВФО є установою що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Фонд — економічно самостійна установа, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України, зокрема рахунки умовного зберігання (ескроу), а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах — банках України.

Участь банків у ФГВФО є обов’язковою. Банк набуває статус учасника Фонду в день отримання банківської ліцензії. Винятком був Ощадбанк, утім, 30 серпня державний банк став одним з учасників Фонду. Раніше вклади в Ощадбанку гарантувалися державою.

На практиці це означало, що держава обіцяла гарантувати 100% сум вкладів фізосіб в Ощадбанку, тоді як в решті банків, навіть державних ( ПриватБанк , Укргазбанк, Укрексімбанк) Фонд гарантував лише 200 тис. грн (зараз ліміт підвищили до 600 тис. грн. — Ред.).

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З моменту заснування Фонду гарантована сума збільшувалась 11 разів.

З початком повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України 24 лютого, на період воєнного стану та три місяці після його закінчення в усіх банках діє 100-відсоткова гарантія держави за всіма вкладами фізосіб з урахуванням відсотків. 12 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон

Важливо ще й те, що ФГВФО не може бути визнаний банкрутом. У разі дефіциту власних коштів для виконання зобов’язань перед вкладникам, Фонд має право залучити державне фінансування — позику від Міністерства фінансів України, НБУ тощо.

Під час банківської кризи 2014-2017 років ФГВФО виплатив вкладникам банків, що були визнані неплатоспроможними, близько 90 млрд грн. Більшу ж частину цих коштів залучили як кредити від уряду та Нацбанку.

Які вклади повертає ФГВФО

Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх банках України, що працюють. Кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

договору банківського рахунку;

договору банківського вкладу (депозиту).

Гарантії поширюються на фізичних осіб, зокрема й на фізичних осіб-підприємців.

Фондом гарантується відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній чи в іноземній валюті.

Валютні вклади відшкодовуються в гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

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