Що таке абсолютний мораторій на перевірки — Finance.ua

Державна регуляторна служба спільно з Мінекономіки напрацювала законопроєкт для, як кажуть у відомстві, якісного й ефективного регулювання процесів контролю бізнесу в умовах воєнного стану.
Очільник ДРС Олексій Кучер, пояснив, що законопроєктом передбачається:
абсолютний мораторій на проведення заходів контролю під час дії воєнного стану;
позапланові заходи можуть відбутися в разі наявності загрози безпеки населення або навколишнього середовища та лише з дозволу уряду;
спрощений та оперативний адміністративний порядок оскарження результатів позапланових перевірок у разі порушення органами контролю вимог законодавства.
«Ухвалення цього законопроєкту створить умови для належного захисту прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання в умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації», — ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.