Що таке абсолютний мораторій на перевірки — Finance.ua

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Що таке абсолютний мораторій на перевірки

Вчора 19:03Казна та Політика
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Державна регуляторна служба спільно з Мінекономіки напрацювала законопроєкт для, як кажуть у відомстві, якісного й ефективного регулювання процесів контролю бізнесу в умовах воєнного стану.
Очільник ДРС Олексій Кучер, пояснив, що законопроєктом передбачається:
  • абсолютний мораторій на проведення заходів контролю під час дії воєнного стану;
  • позапланові заходи можуть відбутися в разі наявності загрози безпеки населення або навколишнього середовища та лише з дозволу уряду;
  • спрощений та оперативний адміністративний порядок оскарження результатів позапланових перевірок у разі порушення органами контролю вимог законодавства.
«Ухвалення цього законопроєкту створить умови для належного захисту прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання в умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації», — ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.
Читайте більше про податки в новому матеріалі —

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За матеріалами: Finance.ua
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