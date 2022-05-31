Що таке абсолютний мораторій на перевірки — Finance.ua

Що таке абсолютний мораторій на перевірки

Вчора 19:03 — Казна та Політика

Державна регуляторна служба спільно з Мінекономіки напрацювала законопроєкт для, як кажуть у відомстві, якісного й ефективного регулювання процесів контролю бізнесу в умовах воєнного стану.

Очільник ДРС Олексій Кучер, пояснив, що законопроєктом передбачається:

абсолютний мораторій на проведення заходів контролю під час дії воєнного стану;

позапланові заходи можуть відбутися в разі наявності загрози безпеки населення або навколишнього середовища та лише з дозволу уряду;

спрощений та оперативний адміністративний порядок оскарження результатів позапланових перевірок у разі порушення органами контролю вимог законодавства.

«Ухвалення цього законопроєкту створить умови для належного захисту прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання в умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації», — ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

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