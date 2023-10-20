Що робити з боргами за світло мешканцям прифронтових територій — Finance.ua

Що робити з боргами за світло мешканцям прифронтових територій Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Що робити з боргами за світло мешканцям прифронтових територій

У з’вязку з війною деякі регіони України стали прифронтовими. У Yasno пояснили , як оплачувати рахунки, якщо ваше житло знаходиться на прифронтовій території. Є кілька алгоритмів вирішення цього питання відповідно до стану вашого помешкання.

Якщо житло ціле

У такому разі передайте фактичні показання лічильника, щоб вам зробили перерахунок за весь період. Оплату необхідно внести за фактично спожиту електроенергію, тож якщо у помешканні хтось проживав, наприклад, родичі, цю ситуацію потрібно вирішувати безпосередньо з ними. Якщо це були треті особи, то звернутись до ОВА й оформити відшкодування.

Якщо житло зруйноване

Необхідно отримати довідку про руйнацію майна. Це можна зробити у військовій адміністрації міста чи області або через портал Дія. Довідку потрібно надати вашому ОСР. Оператор перерахує обсяг електроенергії з моменту знищення житла, а постачальник скоригує суму для сплати. Після цього лічильник знімуть з обліку.

Що робити, якщо ви не повернулися і стан житла невідомий

Найліпший варіант — попросити сусідів або родичів фіксувати і передавати показання вашому ОСР або постачальнику. Якщо ви впевнені, що всі прилади вимкнені і в помешканні ніхто не живе, регулярно передавайте останні показання, що були. Їх можна знайти в особистому кабінеті, чатботі тощо. Якщо ані сусіди, ані родичі не можуть допомогти із показаннями лічильника, їх може зняти контролер оператора системи розподілу згідно свого графіка та за умови, що у вашому районі безпечно і нема обстрілів. Цифри, які отримає контролер, стануть пріоритетними, і нарахування проводитимуться за ними.

Також можливе відключення від мережі за заявою власника до ОСР або постачальника. Проте варто зазначити, що таке відключення може не відбутись, якщо будуть ризики небезпеки для життя персоналу. У тому ж випадку, якщо сусіди повідомлять про руйнування майна, необхідно отримати довідку про це та звернутися до ОСР для здійснення перерахунку з моменту руйнації.

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