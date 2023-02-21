Що робити юрособам, які мають вклад у неплатоспроможному банку — Finance.ua

Що робити юрособам, які мають вклад у неплатоспроможному банку Сьогодні 13:37 — Особисті фінанси

Що робити юрособам, які мають вклад у неплатоспроможному банку

У Фонді гарантування вкладів пояснили , що робити юридичним особам, якщо кошти розміщені у неплатоспроможному банку.

Юридичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань, є кредиторами банку.

Кошти, розміщені юридичними особами у неплатоспроможному банку, не підпадають під гарантію Фонду.

Кредитору банку протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про початок ліквідації банку у газетах «Голос України» або «Урядовий Кур’єр», на адресу вказану в оголошенні, необхідно подати заяву у довільній формі з проханням включити його кредиторські вимоги до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

Фонд протягом 90 днів з дня публікації оголошення про початок ліквідації банку визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення; приймає (акцептує) або відхиляє вимоги в разі їх не підтвердження, затверджує реєстр акцептованих вимог кредиторів.

Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення:

на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів,

вебсайті неплатоспроможного банку,



у приміщеннях такого банку.



Розрахунок суми кредиторських вимог в іноземній валюті за рахунками юридичних осіб відбувається шляхом перерахування у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день прийняття рішення про ліквідацію банку.

Вимоги юридичних осіб — клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку, відносяться до сьомої черги кредиторських вимог.

Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку — лише після повного задоволення вимог попередньої черги.

Вимоги до банку, не задоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

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