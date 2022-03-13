Що робити, якщо зникне інтернет і мобільний зв’язок — Finance.ua

Що робити, якщо зникне інтернет і мобільний зв’язок

Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Що робити, якщо зникне інтернет і мобільний зв’язок

Існує загроза, що окупанти можуть бути вивести з ладу об’єкти зв’язку, точки обміну трафіком, а також вузлові станції. У такому випадку працюватимуть мережі лише тих операторів, які мають більше резервних чи альтернативних каналів зв’язку, зокрема своїх каналів безпосередньо за кордон.

Якщо таких атак не буде, то зв’язок залишиться, але постане питання стабільності і якості роботи операторів в цей період.

Як пояснюють експерти BRDO , якщо збої в енергопостачанні будуть тривалими, то мережі всіх операторів на всій території України будуть працювати з перебоями. У всіх операторів є свої генератори, але надовго їх не вистачить. Швидше за все, вони використовуватимуться для захисту об’єктів інфраструктури. Але це окреме питання. У випадку із відсутністю електропостачання абонентські пристрої не будуть працювати так само.

Якщо безпосередньо біля вас перестане працювати базова станція, то у вас виникнуть проблеми з якістю і стабільністю роботи мережі.

У Києві розташовані основні вузли. Щодо інтернету і точок обміну трафіка, то вони теж розташовані в основному у Києві. Теоретично можуть бути проведені спецоперації щодо виведення з ладу цих об’єктів, однак наразі ці ризики не справдились. Більше того, оператори зв’язку зараз вживають заходів щодо розміщення резервних систем управління мережами в безпечних локаціях. Проте важливо сказати, що в 2014 році такі ситуації були. Кабельні колодязі підпалювалися і виводилися з ладу.

Якщо припинить роботу кабельний інтернет

В Україні близько 2000 операторів, що надають послуги інтернету. У них теж є альтернативні маршрути, а декілька десятків операторів мають свої захищені канали безпосередньо закордон, і в цьому випадку зв’язок буде більше стабільним, а ситуація менш критичною, порівняно з мобільним інтернетом.

Проте незважаючи на окремі аварії, і мобільний, і фіксований зв’язок працюють достатньо стабільно на територіях, де не ведуться бойові дії. На територіях ведення бойових дій відновлення роботи мереж ускладнено через небезпеку для ремонтних бригад і відсутність електропостачання.

Наскільки відключення або нестабільний зв’язок може на щось вплинути?

Інтернет використовується зараз у всіх галузях. Тому банки будуть працювати з перебоями, великі інфраструктурні об’єкти залишаться без зв’язку, і це проблема. Решта галузей будуть паралізовані без інтернету.

Як між собою будуть комунікувати органи державної влади?

У влади є свої захищені мережі. Ці послуги надає Держспецзв’язку — державний орган, який забезпечує захищеним зв’язком інші державні органи. Отже, ці окремі мережі працюватимуть безперебійно.

Чи може супутниковий зв’язок бути альтернативою, на яку одразу переключаться ті, кому треба підтримувати зв’язок?

Завдяки супутниковому зв’язку надаються послуги і голосового зв’язку, і послуги супутникового інтернету. Це один із альтернативних варіантів. Однак наразі в Україні розпочала роботу компанія Starlink і вже доставила перші термінали. Цей продукт дає більш високоякісний доступ до Інтернету, ніж звичайні супутникові телефони, проте не варто очікувати, що під час військових дій термінали Starlink будуть доступні у вільному продажу. Наразі вони розподіляються між військовими та органами влади для забезпечення стабільного зв’язку.

Як людині підготуватись до того, що може зникунти інтернет?

Передусім, необхідно забезпечити себе портативними приладами, які варто тримати зарядженими. А щоб не втратити зв’язок і мати змогу спілкуватися з людьми, варто встановити будь-який додаток, який використовує Wi-Fi та Bluetooth технології для побудови P2P мереж.

Також зазначається, що сьогодні можуть бути проблеми і затримки з підключенням до фіксованого зв’язку навіть у тих регіонах, де бойові дії не ведуться.

Як підключити послугу «національний роумінг»:

Інфографіка: BRDO

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