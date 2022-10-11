Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій — Finance.ua

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій Вчора 06:31 — Технології&Авто

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій

Зранку в понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по містах України: під удар потрапили Київ, Дніпро, Тернопіль, Кривий Ріг, Житомир, Львів та інші населені пункти. У зв’язку з цим у багатьох містах України виникли перебої з мобільним зв’язком.

Алгоритм дій, якщо зник зв’язок

1. Вимкнути автовибір мережі:

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор;

на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі;

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell.

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати знову або вибрати іншу мережу.

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Щодня потрібно намагатися повернутися до мережі свого оператора. Це можна робити вручну, або увімкнувши автовибір мережі.

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