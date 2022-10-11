Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій

Технології&Авто
392
Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій
Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: алгоритм дій
Зранку в понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по містах України: під удар потрапили Київ, Дніпро, Тернопіль, Кривий Ріг, Житомир, Львів та інші населені пункти. У зв’язку з цим у багатьох містах України виникли перебої з мобільним зв’язком.

Алгоритм дій, якщо зник зв’язок

1. Вимкнути автовибір мережі:
  • на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор;
  • на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі;
2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell.
3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати знову або вибрати іншу мережу.
4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.
Щодня потрібно намагатися повернутися до мережі свого оператора. Це можна робити вручну, або увімкнувши автовибір мережі.

Як зробити eSIM в Україні

За матеріалами:
Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.