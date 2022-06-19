Що робити, якщо втрачено доступ до рахунків — Finance.ua

Що робити, якщо втрачено доступ до рахунків

Вчора 09:02 — Валюта

Як чинити у випадках, коли загубили карту і якщо втрачено доступ до рахунків, як відновити доступ до своїх банківських рахунків, перебуваючи або за кордоном, або на тимчасово окупованій території, або просто далеко від попереднього місця проживання?

В новому матеріалі редакція Finance.ua зробила журналістський запит щодо цього та розіслала його до 15 найпопулярніших українських банків.

Як мінімум три банки — ПриватБанк, monobank та А-Банк — підтвердили можливість встановити новий фінансовий номер після відеозв’язку клієнта зі співробітником банку.

У кожного банку існує детальна розписана процедура, як це відбувається. Завжди варто почати з дзвінка до банку та з’ясування/уточнення деталей.

Зазвичай банки дають спеціальний номер для дзвінків з-за кордону на Skype або Viber.

При цьому в разі втрати фінансового номера рекомендується телефонувати саме з того номера, який планується встановити як фінансовий номер.

Після ідентифікації клієнта можна буде замінити фінансовий номер. Тому рекомендуємо спершу дізнатися, які програми та месенджери використовує для зв’язку з клієнтами ваш банк, а потім оперативно встановити їх (якщо вони ще не встановлені на вашому телефоні) та вийти на зв’язок із банком.

У випадку з monobank , якщо є можливість зайти у програму, фінансовий номер можна замінити самостійно. Якщо ж доступ втрачено, треба буде написати в службу підтримки, а потім здійснити сеанс відеозв’язку зі співробітником банку.

Користуйтеся картками різних банків

У цій ситуації як ніколи актуальним стає вираз «Не зберігати всі яйця в одному кошику».

Починаючи від можливості втратити доступ до своїх рахунків у тому чи іншому банку та закінчуючи можливістю отримати блокування картки під час здійснення тих чи інших операцій за кордоном.

Річ у тім, що у деяких банків від початку було прописано вимогу заздалегідь повідомляти банк про можливе використання картки за кордоном. Причому із зазначенням точних дат та країн, у яких картка може бути використана.

Використання як мінімум двох, а краще карток із трьох-чотирьох різних банків суттєво полегшить або навіть зніме цю проблему.

Кошти краще розподілити між картками рівномірно.

Буде добре, якщо в комплекті буде картка банку, що дозволяє переказувати кошти з одного банку на інший без комісії (як це є, наприклад, у monobank або ПУМБ ).

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