Що робити, якщо ваш товар зруйнували - алгоритм дій — Finance.ua

Що робити, якщо ваш товар зруйнували - алгоритм дій Вчора 19:30 — Особисті фінанси

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області звертають увагу платників податків, що протягом дії воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником податку в неоподаткованих ПДВ операціях, або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Відповідно до норми п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, на товари, що були знищені або втрачені внаслідок дії обставин воєнного стану (непереборної сили), нарахування податкових зобов’язань не застосовується.

Як фіксувати знищення товарів

Провести інвентаризацію

Звернутися до органів ДСНС, які мають скласти акт пошкодження майна із зазначенням причини

Звернутися до місцевих органів влади, які можуть додатково підтвердити факт знищення товарів

Зафіксувати факт пошкодження майна за допомогою фото та відео. Крім цього, з питань оформлення, відображення в первинних документах та документального підтвердження знищення або втрат товарів варто звернутися до Міністерства фінансів України.

Довідка Finance.ua:

Збитки України від повномасштабної війни сягнула понад 127 млрд доларів, протягом літа росія завдала збитків на понад 31 млрд дол.Про це йдеться у звіті проєкту KSE Institute «росія заплатить».

На найбільшу суму пошкоджено житлового фонду — 39,7% або 50,5 млрд дол. У порівнянні з початком червня ця сума зросла на 11,2 млрд дол.

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