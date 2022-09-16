Що робити, якщо в платіжці неправильні показання газу - відповідь "Нафтогазу" — Finance.ua
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Що робити, якщо в платіжці неправильні показання газу - відповідь "Нафтогазу"

Особисті фінанси
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Іноді клієнти ГК «Нафтогаз України» отримують платіжки з нулями або геть іншими показаннями.
В компанії «Нафтогаз» дали відповідь, як діяти в такому разі.
Таке трапляється вже кілька місяців поспіль. Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показання лічильників
Що робити в цій ситуації:
До вашої уваги дві прості дії, які можуть зарадити:
  • Зверніться до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз’яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума.
  • Зверніться до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), але й вимогою провести його перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.
Читайте також: У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника
Передаючи показання лічильника, фіксуйте це на фото чи відео, робіть скріншоти в особистому кабінеті чи чатботі.
«Нафтогаз України» рекомендує сплачувати за фактом нарахування, а якщо у вас знову «нуль» — зробіть переплату.
Нагадуємо, що облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Контакти НКРЕКП за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • До газовиків часто звертаються клієнти, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання. Як повернути переплату за газ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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