Що робити, якщо в платіжці неправильні показання газу - відповідь "Нафтогазу" — Finance.ua

Що робити, якщо в платіжці неправильні показання газу - відповідь "Нафтогазу" Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Іноді клієнти ГК «Нафтогаз України» отримують платіжки з нулями або геть іншими показаннями.

В компанії «Нафтогаз» дали відповідь , як діяти в такому разі.

Таке трапляється вже кілька місяців поспіль. Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показання лічильників

Що робити в цій ситуації:

До вашої уваги дві прості дії, які можуть зарадити:

Зверніться до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз’яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума.

Зверніться до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), але й вимогою провести його перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.

Передаючи показання лічильника, фіксуйте це на фото чи відео, робіть скріншоти в особистому кабінеті чи чатботі.

«Нафтогаз України» рекомендує сплачувати за фактом нарахування, а якщо у вас знову «нуль» — зробіть переплату.

Нагадуємо, що облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Контакти НКРЕКП за посиланням.

Довідка Finance.ua:

До газовиків часто звертаються клієнти, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання. Як повернути переплату за газ.

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