Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці — Finance.ua

Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці

Державна служба України з питань праці пояснила , що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору.

Трудовий договір — це документ, який регулює відносини між працівником і роботодавцем.

Він допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права та обов’язки. Якщо ви працюєте без трудового договору, ви не можете розраховувати на гарантовані оплачувані відпустки, лікарняні, компенсацію в разі нещасного випадку. Ви також не маєте захисту від свавілля — звільнення, зниження зарплати, перевантаження роботою.

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Трудовий договір може бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу.

Якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, ви можете:

звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Також ви можете звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою;

звернутися з письмовою скаргою до Держпраці за консультацією та допомогою;

звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору, відновлення порушених прав і вимоги компенсації моральної та матеріальної шкоди. Ви можете скористатися послугами адвоката або іншого представника за вашим вибором.

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Нагадаємо, трудовий договір про дистанційну роботу — окремий вид трудового договору, на підставі якого працівник буде виконувати певну роботу (трудову функцію) поза межами місцезнаходження роботодавця з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

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