Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці — Finance.ua
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Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці

Особисті фінанси
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Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
Державна служба України з питань праці пояснила, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору.
Трудовий договір — це документ, який регулює відносини між працівником і роботодавцем.
Він допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права та обов’язки. Якщо ви працюєте без трудового договору, ви не можете розраховувати на гарантовані оплачувані відпустки, лікарняні, компенсацію в разі нещасного випадку. Ви також не маєте захисту від свавілля — звільнення, зниження зарплати, перевантаження роботою.
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Трудовий договір може бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу.
Якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, ви можете:
  • звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Також ви можете звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою;
  • звернутися з письмовою скаргою до Держпраці за консультацією та допомогою;
  • звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору, відновлення порушених прав і вимоги компенсації моральної та матеріальної шкоди. Ви можете скористатися послугами адвоката або іншого представника за вашим вибором.
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Нагадаємо, трудовий договір про дистанційну роботу — окремий вид трудового договору, на підставі якого працівник буде виконувати певну роботу (трудову функцію) поза межами місцезнаходження роботодавця з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
У Державній службі України з питань праці розповіли, якими будуть штрафи за нелегальну працю. У розрахунку застосовуватимуть розмір мінімальної зарплати, який має підвищитися у 2024 році.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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