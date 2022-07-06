Що робити в разі викрадення телефона: Держспецзв'язку дало п'ять головних порад — Finance.ua
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Що робити в разі викрадення телефона: Держспецзв'язку дало п'ять головних порад

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У випадку викрадення мобільного або його втрати необхідно виконати п’ять головних дій. Вони допоможуть убезпечити особисту інформацію.
Про це повідомляє Держспецзв’язку.

П’ять головних порад

  • По-перше, у випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.
  • По-друге, треба звернути увагу на те, що зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.
  • Також необхідно змінити за можливості паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, «Дія» та інші) через інший пристрій.
  • Крім того, заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього треба звернутися на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
  • Обов’язково звернутися з відповідною заявою до поліції.
Нагадаємо, нещодавно кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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