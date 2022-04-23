Що пропонують українцям платіжні системи, компанії та закордонні банки — Finance.ua

Що пропонують українцям платіжні системи, компанії та закордонні банки

Вчора 09:02 — Фінтех і Картки

Що пропонують українцям платіжні системи, компанії та закордонні банки

Закордонні банки та платіжні системи пропонують спеціальні умови для українців, щоб полегшити можливість переказу грошей від родичів з України, а також розрахунки за кордоном.

PayPal. Компанія дозволила виведення зі своїх рахунків на українські банківські картки, при цьому до 30 червня скасувала всі комісії з переказів на ці картки. Рахунки PayPal можна використовувати для отримання переказів із будь-якої країни світу, переказів та виведення.

Wise. Українцям пропонують зареєструватися, відкрити картку та робити перекази. Платежі можна надсилати та отримувати без використання банківських реквізитів: усередині Wise можна робити перекази за адресою електронної пошти або номером мобільного телефону.

Revolut. Відомий англійський необанк Revolut спростив реєстрацію для українців, які опинилися за кордоном: достатньо вказати будь-яку європейську адресу та прикріпити скрін закордонного паспорта. Revolut дозволяє відкрити мультивалютний рахунок. У переліку — 30 валют, включаючи долар США, євро, польський злотий, англійський фунт та багато іншого.

Банки Польщі. PKO Bank Polski суттєво полегшив процедуру відкриття банківського рахунку. Тепер достатньо пред’явити українську ID-картку та оформлений польський реєстраційний номер PESEL (аналог українського ІПН). Банк відкриває для українців рахунок «PKO Рахунок без Кордонів», при цьому комісія за обслуговування рахунку та картки, що видається до нього, не береться.

Банки Чехії. У Чехії банки пропонують українським біженцям безкоштовне відкриття та обслуговування банківських рахунків. На ці рахунки також надходить допомога від держави.

Банки Австрії. В Австрії можна відкрити рахунок (він називається Beihilfenkonto — «резервний рахунок») і отримати картку в банку BAVAG P.S.K. Для цього знадобиться закордонний паспорт та знання німецької мови. За кілька днів банк видає картку до рахунку, за користування яким доведеться заплатити близько 3 євро на місяць. На виході — рахунок у солідному західному банку плюс картка, яку можна використати для розрахунків у будь-якій країні Європи. Комісії за внесення готівки на рахунок немає.

Банки Іспанії. Іспанські банки поки що не дуже поспішають допомагати українським біженцям. Ті з українців, хто вже встиг отримати місцевий NIE (numero de identitat de extrang) — «ідентифікаційний код іноземця», можуть відкрити рахунок в іспанському банку. Але покласти на нього зможуть трохи більше 4 тис. євро.

Втім, вихід є: банківський рахунок можна відкрити в будь-якій іншій, більш лояльній країні. А в Іспанії — користуватися цими грошима, маючи до них доступ через картку або інтернет-банк.

Visa та MasterCard. Компанія Bolt, яка розробила застосунок для виклику таксі, підтримує українців, які виїхали до Європи, та пропонує безкоштовні поїздки або поїздки зі знижкою в Європі для власників карток Visa, емітованих українськими банками. Компанія MasterCard жодних акцій, спрямованих на підтримку українських біженців, не оголошувала.

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