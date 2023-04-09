Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону — Finance.ua
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Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону

Технології&Авто
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Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону
Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону
В Україні уже кілька місяців працює електронна чергу на кордоні. Скористатися нею можуть водії вантажівок.
«єЧерга» — це безкоштовний сервіс, за допомогою якого міжнародні перевізники можуть стати в чергу на кордоні та спостерігати онлайн, як вона рухається. Система автоматично надсилає повідомлення на телефон автомобіліста з приблизним розрахунком часу перетину кордону.
Проєкт покликаний збільшити потік вантажного транспорту та скоротити витрати на транспортування товарів. Водії можуть планувати свій графік, оскільки максимально точно знають час проходження митного контролю.
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Стати в електронну чергу можна лише у тому випадку, якщо у вас є ліцензія на перевезення через «Шлях» або ви належите до категорій осіб, яким дозволено перетинати кордон у період дії воєнного стану.
Що для цього потрібно зробити:
  1. Під час відвідування сайту вперше потрібно пройти реєстрацію;
  2. Після цього натисніть «Стати в чергу»;
  3. Виберіть пункт пропуску та продовжіть процедуру;
  4. Вкажіть дані водія (тут можна внести інформацію про другого водія, якщо він є);
  5. Внесіть дані транспортного засобу. Якщо щодо вас було внесено заявку через «Шлях», номер авто підтягнеться автоматично;
  6. Заповніть митну декларацію;
  7. Перевірте та підтвердіть дані;
  8. Натисніть «Стати в чергу».
Про стан руху черги можна простежити у розділі «Мої черги».

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики назвали найпопулярніші моделі автомобілів на європейському ринку у 2023 році. За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, за лютий у Європі було продано трохи більш ніж 900 тисяч нових автомобілів. Значне зростання продажів зафіксовано в Бельгії, Італії, Іспанії та Великій Британії. Лише на Кіпрі, у Фінляндії, Норвегії та Швеції спостерігався спад.
  • Експерти вважають, що продаж автомобілів у Європі покращився завдяки конкурентним угодам і вигідним пропозиціям від виробників. Наприклад, Tesla суттєво знизила ціни на свої авто у Великій Британії.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
mmr.ua
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