Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону — Finance.ua

Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону 09.04.2023, 05:04 — Технології&Авто

Що потрібно знати водіям про електронну чергу для перетину кордону

В Україні уже кілька місяців працює електронна чергу на кордоні. Скористатися нею можуть водії вантажівок.

«єЧерга» — це безкоштовний сервіс, за допомогою якого міжнародні перевізники можуть стати в чергу на кордоні та спостерігати онлайн, як вона рухається. Система автоматично надсилає повідомлення на телефон автомобіліста з приблизним розрахунком часу перетину кордону.

Проєкт покликаний збільшити потік вантажного транспорту та скоротити витрати на транспортування товарів. Водії можуть планувати свій графік, оскільки максимально точно знають час проходження митного контролю.

Читайте також Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що можна отримати

Стати в електронну чергу можна лише у тому випадку, якщо у вас є ліцензія на перевезення через «Шлях» або ви належите до категорій осіб, яким дозволено перетинати кордон у період дії воєнного стану.

Що для цього потрібно зробити:

Під час відвідування сайту вперше потрібно пройти реєстрацію; Після цього натисніть «Стати в чергу»; Виберіть пункт пропуску та продовжіть процедуру; Вкажіть дані водія (тут можна внести інформацію про другого водія, якщо він є); Внесіть дані транспортного засобу. Якщо щодо вас було внесено заявку через «Шлях», номер авто підтягнеться автоматично; Заповніть митну декларацію; Перевірте та підтвердіть дані; Натисніть «Стати в чергу».

Про стан руху черги можна простежити у розділі «Мої черги».

Довідка Finance.ua:

Аналітики назвали найпопулярніші моделі автомобілів на європейському ринку у 2023 році. За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, за лютий у Європі було продано трохи більш ніж 900 тисяч нових автомобілів. Значне зростання продажів зафіксовано в Бельгії, Італії, Іспанії та Великій Британії. Лише на Кіпрі, у Фінляндії, Норвегії та Швеції спостерігався спад.

Експерти вважають, що продаж автомобілів у Європі покращився завдяки конкурентним угодам і вигідним пропозиціям від виробників. Наприклад, Tesla суттєво знизила ціни на свої авто у Великій Британії.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.