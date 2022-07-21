Що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами якомога ефективніше — Finance.ua

Що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами якомога ефективніше 21.07.2022, 08:30 — Фінтех і Картки

Що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами якомога ефективніше

Кредитка здатна зробити ваше життя набагато зручнішим. Головне — підібрати ту картку, яка підійде вам найкраще, і правильно нею користуватися.

Finance.ua разом Ідея Банком розповідає про те, що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами найефективніше.

Питання безпеки готівки у воєнний час можна вирішити за допомогою депозиту або комірки в надійному банку. Але кошти на кредитці так само потрібно убезпечити від шахраїв, адже навіть зараз вони нікуди не діваються, а деякі, навпаки, активізуються.

Головні правила користування кредиткою:

банкіри пропонують подбати про безпеку онлайн-платежів, спочатку встановивши на них нульовий ліміт. Ще один важливий момент — мати фінансовий номер у банку, на який приходять сповіщення про транзакції та про підтвердження операцій, зокрема — 3D-secure;

банки завжди цінують позичальників, які відповідально ставляться до взятих на себе зобов’язань. Зокрема, до термінів погашення. Клієнт уникне зайвих витрат, якщо враховуватиме строки зарахування коштів на рахунок;

пільговий період — дуже приємна функція кредитної картки. Її сенс зрозумілий: банк дає певний проміжок часу, протягом якого можна безкоштовно скористатися кредитним лімітом. Але не всі знають про те, що, крім тривалості періоду, потрібно знати, як саме він рахується. Питання найчастіше в розрахунковій даті, до якої потрібно закрити борг на картці. Цю дату потрібно обов’язково звірити з договором, від цього залежатиме, коли вам потрібно розрахуватись із банком;

є люди, які активно використовують кредитки для зняття готівки за рахунок кредитного ліміту. За тарифами багатьох банків це дуже невигідна операція, адже доведеться платити і комісію за зняття, і відсотки за весь час користування готівкою. Але є картки, з яких можна безкоштовно знімати в Україні та за кордоном власні кошти;



зараз саме час переглянути свій довоєнний асортимент кредитних карток з різних банків. Кілька великих банків вже оголосили про припинення пільгових умов з обслуговування карток, тому є сенс перевірити ще раз тарифи на обслуговування в різних банках і обрати ті кредитки, які справді не будуть обтяжливі. Вивчіть ринок та подивіться, що нового пропонують банки у відповідь на очікування клієнтів в умовах воєнного часу.



Детальніше про поради, як безпечно та розумно розпорядитися кредитними коштами — читайте в нашому матеріалі Користування кредиткою: правила воєнного часу

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.