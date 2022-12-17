Що перевірятимуть на обов'язковому техогляді авто та які «забракують» — Finance.ua

Що перевірятимуть на обов'язковому техогляді авто та які «забракують»
В Україні з 2023 року запровадять обов’язковий техогляд для легкових автомобілів, який зможуть успішно пройти не всі, зокрема це стосується автомобілів, що побували в серйозних ДТП.
Відповідно до угоди про асоціацію з ЄС легковики повинні будуть проходити техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а потім кожні два наступні роки.
До того ж нові власники авто будуть змушені відвідати сертифіковані СТО протягом 10 днів після перереєстрації на своє ім’я та після ДТП, якщо в ній були пошкоджені системи, що впливають на безпеку.
- Під час техогляду перевірятимуть:
- системи рульового та гальмівного управління,
- зовнішні світлові прилади,
- світлопропускання скла,
- газобалонне обладнання,
- інші елементи, що стосуються безпеки та охорони навколишнього середовища.
У зв’язку з цим техогляд не зможуть пройти автомобілі, які потрапили в серйозні ДТП, а ще машини віком від 15 років, тому що вони не відповідають екологічним нормам.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною