Що перевірятимуть на обов'язковому техогляді авто та які «забракують» — Finance.ua

Що перевірятимуть на обов'язковому техогляді авто та які «забракують» Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

В Україні з 2023 року запровадять обов’язковий техогляд для легкових автомобілів, який зможуть успішно пройти не всі, зокрема це стосується автомобілів, що побували в серйозних ДТП.

Відповідно до угоди про асоціацію з ЄС легковики повинні будуть проходити техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а потім кожні два наступні роки.

До того ж нові власники авто будуть змушені відвідати сертифіковані СТО протягом 10 днів після перереєстрації на своє ім’я та після ДТП, якщо в ній були пошкоджені системи, що впливають на безпеку.

Під час техогляду перевірятимуть:

системи рульового та гальмівного управління,

зовнішні світлові прилади,

світлопропускання скла,

газобалонне обладнання,

інші елементи, що стосуються безпеки та охорони навколишнього середовища.

У зв’язку з цим техогляд не зможуть пройти автомобілі, які потрапили в серйозні ДТП, а ще машини віком від 15 років, тому що вони не відповідають екологічним нормам.

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