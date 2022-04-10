Що передбачає Закон про продовольчу безпеку під час війни: роз'яснення Мінагрополітики — Finance.ua
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Що передбачає Закон про продовольчу безпеку під час війни: роз'яснення Мінагрополітики

Вчора 19:07Особисті фінанси
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Закон про створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану набув чинності 7 квітня. Закон спрямовано швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво сільськогосподарської продукції умовах військового становища.
У Мінагрополітики поділилися роз’ясненням про основні функції та нововведення, запроваджені Законом.
Так, оскільки «довоєнним» земельним законодавством передбачена досить тривала і складна процедура вирішення питань щодо передачі державних і комунальних земель в оренду та оформлення такої передачі (розробка проектів землеустрою, проведення земельних аукціонів тощо), що в умовах воєнного часу країна не може собі дозволити, то Закон призупиняє на період воєнного часу застосування великої кількості таких процедур з метою полегшення та прискорення доступу аграріїв до землі.
В умовах війни для сільського господарства мають бути використані усі доступні землі протягом найближчих декількох тижнів.
Закон вводить у законодавство спрощені правові механізми, які забезпечують:
  • автоматичне поновлення на 1 рік дії договорів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
  • спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності органами влади;
  • спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності їх постійними землекористувачами та емфітевтами;
  • передачу орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності для ведення сільського господарства;
  • порядок державної реєстрації договорів щодо землі;
  • підписання договорів кваліфікованими електронними підписами.
Детальне пояснення про кожну зміну від Мінагрополітики можна знайти за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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