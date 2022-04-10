Що передбачає Закон про продовольчу безпеку під час війни: роз'яснення Мінагрополітики — Finance.ua

Що передбачає Закон про продовольчу безпеку під час війни: роз'яснення Мінагрополітики

Вчора 19:07 — Особисті фінанси

Закон про створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану набув чинності 7 квітня. Закон спрямовано швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво сільськогосподарської продукції умовах військового становища.

У Мінагрополітики поділилися роз’ясненням про основні функції та нововведення, запроваджені Законом.

Так, оскільки «довоєнним» земельним законодавством передбачена досить тривала і складна процедура вирішення питань щодо передачі державних і комунальних земель в оренду та оформлення такої передачі (розробка проектів землеустрою, проведення земельних аукціонів тощо), що в умовах воєнного часу країна не може собі дозволити, то Закон призупиняє на період воєнного часу застосування великої кількості таких процедур з метою полегшення та прискорення доступу аграріїв до землі.

В умовах війни для сільського господарства мають бути використані усі доступні землі протягом найближчих декількох тижнів.

Закон вводить у законодавство спрощені правові механізми, які забезпечують:

автоматичне поновлення на 1 рік дії договорів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності;

спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності органами влади;



спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності їх постійними землекористувачами та емфітевтами;



передачу орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності для ведення сільського господарства;



порядок державної реєстрації договорів щодо землі;



підписання договорів кваліфікованими електронними підписами.



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