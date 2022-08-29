Що означає робота з нефіксованим робочим часом — Finance.ua

Що означає робота з нефіксованим робочим часом
В Головному управлінні Держпраці у Запорізькій області повідомили, що означає робота з нефіксованим робочим часом.
Трудовий договір із нефіксованим робочим часом — це спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов’язки періодично тільки в разі потреби на вимогу роботодавця.
При цьому максимальна тривалість роботи не може перевищувати нормальної тривалості — 40 годин на тиждень.
Оплаті підлягає вся фактично виконана працівником робота, але оплата не може бути меншою, ніж за 32 години роботи на місяць.
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Працівники з нефіксованим робочим часом мають усі права й гарантії, передбачені трудовим законодавством, зокрема, право на щорічні відпустки, на вихідні дні, на оплату праці в підвищеному розмірі за роботу в нічний час, у вихідні, в шкідливих умовах тощо. (стаття 21-1 Кодексу законів про працю України).
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