Що необхідно для оптимального функціонування грошового та фінансового ринку у воєнний час - думка експерта — Finance.ua
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Що необхідно для оптимального функціонування грошового та фінансового ринку у воєнний час - думка експерта

Вчора 16:31Казна та Політика
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Що необхідно для оптимального функціонування грошового та фінансового ринку у воєнний час - думка експерта
Головним критерієм оцінки якості економічної політики воєнного часу є нульове регуляторне навантаження.
Про це розповів Finance.ua економіст, керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук.
Не потрібно стояти над виробником товарів і послуг з паличкою, інструкцією чи методичним посібником. Сертифікати, ліцензії та інші дозвільні документи не потрібні, — зазначив він.
Правило забезпечення тилу, організації виробництва у воєнний час просте: кожен, хто вміє, хто має ресурси, виробляє все, що може і хоче, продає кому хоче на умовах, які сам наразі визначає зі своїми партнерами. Ніхто не має права втручатися у виробничий процес, питати звідки гроші, сировина й інші складові виробництва. Ніхто не має права втручатися в режим працевлаштування працівників, перевіряти безпеку та адекватність робочого місця. Ніхто не має права нав’язувати формат і засоби розрахунків. Готівковий або безготівковий, гривні або долари, передоплата або оплата за домовленістю — все це вирішують учасники економічного обміну.
Необхідно ліквідувати всі державні служби та структури контролю, нагляду за виробниками товарів і послуг. Під контролем залишається лише зброя і товари військового призначення, але обмеження на володіння зброєю для населення скасовуються.
Для оптимального функціонування грошового та фінансового ринку у воєнний час необхідно:
  • усунути всі заборони на використання іноземної валюти у зовнішніх та внутрішніх розрахунках суб’єктів економіки України;
  • скасувати правила валютного регулювання, заборони, контроль за рухом валюти, правила користування та бухгалтерського обліку;
  • скасувати «ручне» ціноутворення на всі товари та послуги, крім послуг монопольних виробників (житло, комунальні послуги, громадський транспорт тощо);
  • дозволити використання електронних платіжних інструментів у внутрішніх та зовнішніх розрахунках;
  • скасувати всі обмеження щодо використання готівки в усіх платіжних операціях;
  • запровадити спрощену процедуру повідомленого принципу реєстрації фінансового посередника (банку, фінансової компанії, фонду) для надання фінансових, платіжних послуг суб’єктам економіки;
  • використовувати валютні надходження (благодійність, підтримка оборонного потенціалу країни, інвестиції) для досягнення цілей макроекономічної стабільності;
  • скасувати блокування та заборони на всі платіжні картки, випущені банками України.
Читайте більше в матеріалі — Як працюватиме економіка в умовах воєнного стану. Економічний фронт

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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