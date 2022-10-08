Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка) — Finance.ua
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Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка)

Казна та Політика
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Найважливішими діями з боку влади щодо дерегуляції бізнесу у цей час є впровадження податкової системи, прискорення руху товарів через митницю та посилення мораторію на перевірки з боку Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.
Про це йшлося 7 жовтня в презентації результатів дослідження стану, потреб та перспектив українського бізнесу, що проводила Дія.Бізнес.
Також 25% опитуваних назвали важливим зниження облікової ставки НБУ та посилення українських санкцій проти резидентів рф.
Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка)
Найголовніші проблеми, з якими стикався бізнес:
  • Блокування податкових накладних.
  • Затримка з логістикою на кордоні.
  • Необгрунтована відмова у грантовій програмі допомоги бізнесу «5-7-9».
Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка)
Про те, що зробило і планує зробити Міністерство економіки задля бізнесу розповів заступник міністра економіки України Денис Кудін.
«Основна задача влади — зробити так, щоб максимальна кількість бізнесів працювала. Це в умовах війни найголовніше. Тільки такі бізнеси можуть платити податки, а держава на ці податки може посилювати ЗСУ та давати відсіч агресору. За результатами опитування видно, що бізнес очікує збільшення рівня економічних свобод: це податкова реформа, це масштабна дерегуляція, для того, щоб бізнеси менше часу витрачали на взаємодію з державою. Ми думаємо в одному напрямку. Курс на лібералізацію який ми проводимо дає перші результати, бізнес-очікування покращуються, будемо сподіватися, що ми встигнемо максимально швидко реалізувати ці плани», — зазначив Кудін.
За матеріалами:
Finance.ua
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