Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка) — Finance.ua

Що має зробити влада для бізнесу (опитування, інфографіка) Вчора 12:30 — Казна та Політика

Найважливішими діями з боку влади щодо дерегуляції бізнесу у цей час є впровадження податкової системи, прискорення руху товарів через митницю та посилення мораторію на перевірки з боку Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.

Про це йшлося 7 жовтня в презентації результатів дослідження стану, потреб та перспектив українського бізнесу, що проводила Дія.Бізнес.

Також 25% опитуваних назвали важливим зниження облікової ставки НБУ та посилення українських санкцій проти резидентів рф.

Найголовніші проблеми, з якими стикався бізнес:

Блокування податкових накладних.

Затримка з логістикою на кордоні.

Необгрунтована відмова у грантовій програмі допомоги бізнесу «5-7-9».

Про те, що зробило і планує зробити Міністерство економіки задля бізнесу розповів заступник міністра економіки України Денис Кудін.

«Основна задача влади — зробити так, щоб максимальна кількість бізнесів працювала. Це в умовах війни найголовніше. Тільки такі бізнеси можуть платити податки, а держава на ці податки може посилювати ЗСУ та давати відсіч агресору. За результатами опитування видно, що бізнес очікує збільшення рівня економічних свобод: це податкова реформа, це масштабна дерегуляція, для того, щоб бізнеси менше часу витрачали на взаємодію з державою. Ми думаємо в одному напрямку. Курс на лібералізацію який ми проводимо дає перші результати, бізнес-очікування покращуються, будемо сподіватися, що ми встигнемо максимально швидко реалізувати ці плани», — зазначив Кудін.

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