Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року — Finance.ua
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Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року

Особисті фінанси
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Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року
Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року
Листопад-грудень — активний період сезонних покупок і підготовки до Нового року. Однак цьогоріч настрої серед покупців дещо відрізняються, а найчастіше українці цікавляться товарами для створення домашнього затишку та комфорту.
Про це йдеться в аналітиці OLX.
Зазначається, що наприкінці року українці найбільше цікавляться товарами в категоріях «Дім і сад» та «Мода і стиль».
Так, у період з 20 листопада по 13 грудня користувачі OLX понад 3,3 мільйона разів відгукувалися на оголошення про товари для дому і 2,3 мільйона разів цікавилися покупкою одягу та аксесуарів. У порівнянні з минулим роком інтерес до цих категорій зріс на 42% і 9% відповідно. А от попит на дитячі товари — навпаки — знизився на 14% відповідно до показника 2021 року та склав 1,8 мільйона відгуків.
Щодо асортименту товарів, то упродовж 20 листопада — 13 грудня кількість оголошень у категоріях була такою:
  1. Мода і стиль — 3,43 млн;
  2. Дитячий світ — 3,42 млн;
  3. Дім і сад — 1,65 млн;
  4. Хобі, відпочинок і спорт — 1,58 млн.
Якщо деталізувати, що саме найбільше цікавило покупців у цих категоріях, то лідирують за кількістю відгуків дитячий та жіночий одяг, а також іграшки.
При цьому, з-поміж предметів інтер’єру найбільше зріс попит на світильники — майже вчетверо. Більш, ніж у 5 разів зросла популярність спортивних речей як серед жінок, так і серед чоловіків. У понад 2 рази зріс попит на жіночий домашній одяг, а також на чоловічі светри та кофти.
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Упродовж 20 листопада-13 грудня середній чек покупки з OLX Доставка склав 786 гривень. Торік ця сума була на 257 гривень нижчою. При цьому, найбільше українці витрачали на товари для хобі, відпочинку та спорту — в середньому 1 500 гривень. Середня вартість замовлення в категорії «Дім і сад» склала 1 186 гривень, а покупка одягу та дитячих речей обходилася в близько 569 та 606 гривень відповідно.
Водночас найвищий середній чек покупки був серед таких товарів:
  1. Музичні інструменти — 3 337 грн;
  2. Дитячі автокрісла — 1 508 грн;
  3. Наручні годинники — 1 300 грн;
  4. Дитячі коляски — 1 003 грн;
  5. Дитячі меблі — 974 грн.
Також цьогоріч українці робили більше замовлень у розділі «Подарунки». За даними OLX Доставка, кількість угод зросла втричі відповідно до аналогічного періоду 2021 року. Так, найчастіше користувачі замовляли:
  • подарункові коробки та пакування (середній чек 317 грн);
  • подарунки для чоловіків (522 грн);
  • подарунки для жінок (488 грн);
  • подарунки на Новий рік (389 грн);
  • подарунки ручної роботи (532 грн).
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За матеріалами:
Діло
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