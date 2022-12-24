Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року — Finance.ua

Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року Сьогодні 10:24 — Особисті фінанси

Що купують і скільки витрачають українці наприкінці року

Листопад-грудень — активний період сезонних покупок і підготовки до Нового року. Однак цьогоріч настрої серед покупців дещо відрізняються, а найчастіше українці цікавляться товарами для створення домашнього затишку та комфорту.

Про це йдеться в аналітиці OLX.

Зазначається, що наприкінці року українці найбільше цікавляться товарами в категоріях «Дім і сад» та «Мода і стиль».

Так, у період з 20 листопада по 13 грудня користувачі OLX понад 3,3 мільйона разів відгукувалися на оголошення про товари для дому і 2,3 мільйона разів цікавилися покупкою одягу та аксесуарів. У порівнянні з минулим роком інтерес до цих категорій зріс на 42% і 9% відповідно. А от попит на дитячі товари — навпаки — знизився на 14% відповідно до показника 2021 року та склав 1,8 мільйона відгуків.

Щодо асортименту товарів, то упродовж 20 листопада — 13 грудня кількість оголошень у категоріях була такою:

Мода і стиль — 3,43 млн; Дитячий світ — 3,42 млн; Дім і сад — 1,65 млн; Хобі, відпочинок і спорт — 1,58 млн.

Якщо деталізувати, що саме найбільше цікавило покупців у цих категоріях, то лідирують за кількістю відгуків дитячий та жіночий одяг, а також іграшки.

При цьому, з-поміж предметів інтер’єру найбільше зріс попит на світильники — майже вчетверо. Більш, ніж у 5 разів зросла популярність спортивних речей як серед жінок, так і серед чоловіків. У понад 2 рази зріс попит на жіночий домашній одяг, а також на чоловічі светри та кофти.

Упродовж 20 листопада-13 грудня середній чек покупки з OLX Доставка склав 786 гривень. Торік ця сума була на 257 гривень нижчою. При цьому, найбільше українці витрачали на товари для хобі, відпочинку та спорту — в середньому 1 500 гривень. Середня вартість замовлення в категорії «Дім і сад» склала 1 186 гривень, а покупка одягу та дитячих речей обходилася в близько 569 та 606 гривень відповідно.

Водночас найвищий середній чек покупки був серед таких товарів:

Музичні інструменти — 3 337 грн; Дитячі автокрісла — 1 508 грн; Наручні годинники — 1 300 грн; Дитячі коляски — 1 003 грн; Дитячі меблі — 974 грн.

Також цьогоріч українці робили більше замовлень у розділі «Подарунки». За даними OLX Доставка, кількість угод зросла втричі відповідно до аналогічного періоду 2021 року. Так, найчастіше користувачі замовляли:

подарункові коробки та пакування (середній чек 317 грн);

подарунки для чоловіків (522 грн);

подарунки для жінок (488 грн);

подарунки на Новий рік (389 грн);

подарунки ручної роботи (532 грн).

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