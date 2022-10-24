Що краще для України: кредити чи гранти — думка експерта — Finance.ua
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Що краще для України: кредити чи гранти — думка експерта

Казна та Політика
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Що краще для України: кредити чи гранти — думка експерта
Що краще для України: кредити чи гранти — думка експерта
Україна останнім часом отримує від міжнародних партнерів більше грантів, аніж кредитів, однак кредити мають свої переваги, коли даються під дуже символічний відсоток і з поверненням «колись вже потім», а отже, з розрахунком на майбутню перемогу.
Про це в ефірі Суспільного сказав експерт центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Олег Дубогриз.
«Коли нам дають більше кредитів, це означає, що Україні вірять, дають не просто так, а розраховують як на партнера, як на активного гравця вже після перемоги. Динаміка кредитів показує, що партнери вірять в наше майбутнє», — пояснив він.
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За словами експерта, загалом від початку війни Україна отримала від міжнародних партнерів 23 млрд доларів офіційного фінансування, і це достатня сума для того, щоб економіка України трималася на плаву і щоб не було величезних потреб у друку грошей.
«У нас є офіційна оцінка... це потреби у фінансуванні від міжнародних партнерів — близько 5 млрд доларів на місяць. Це та сума, яка дозволить нашій економіці безпроблемно працювати, і яка здатна забезпечити поточні потреби армії», — зазначив Дубогриз.
Він також додав, що виходячи з сум фінансування станом на зараз, 30 млрд на цей рік є абсолютно досяжною сумою.

Довідка Finance.ua:

  • проєкт бюджету 2023 року передбачає залучення від партнерів $38 млрд протягом наступного року. З початку вторгнення росії Україна отримала майже $22 млрд допомоги, український уряд очікує ще близько $13 млрд;
  • як повідомляв Гетманцев, Україна розраховує на пільгові кредити: $18 млрд від США, $15 млрд від МВФ, до 5 млрд євро — нова стабілізаційна програма від ЄС. Значна частина цієї суми надійде у вигляді безповоротних грантів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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