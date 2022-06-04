Що дає валютна картка Кредобанку: пакет «Правильна картка» — Finance.ua

Що дає валютна картка Кредобанку: пакет «Правильна картка»

Вчора 10:33 — Фінтех і Картки

Пакет «Правильна картка» від Кредобанку — для тих, хто хоче одним махом отримати не один, а одразу три валютні рахунки:

поточний у доларах США;

поточний у євро;

поточний у польських злотих.

До того ж — і поточний рахунок у гривні.

Дві картки — одну в гривні й одну в будь-якій іноземній валюті (долар, євро, злотий) — клієнту відкриваються безкоштовно, за кожну наступну доведеться заплатити 100 гривень.

Обслуговування — безкоштовне.

Коли банки знову дозволять онлайн-валютообмін, можна буде міняти валюту між рахунками всередині одного пакета.

Зняття готівки у касі в межах суми, раніше внесеної власником картки на депозит або купленої шляхом онлайн-валютообміну, — безкоштовно. В інших випадках комісія становитиме 1% від суми, щонайменше 20 гривень.

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