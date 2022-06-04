Що дає валютна картка Кредобанку: пакет «Правильна картка» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що дає валютна картка Кредобанку: пакет «Правильна картка»

Вчора 10:33Фінтех і Картки
111
Пакет «Правильна картка» від Кредобанку — для тих, хто хоче одним махом отримати не один, а одразу три валютні рахунки:
  • поточний у доларах США;
  • поточний у євро;
  • поточний у польських злотих.
До того ж — і поточний рахунок у гривні.
Дві картки — одну в гривні й одну в будь-якій іноземній валюті (долар, євро, злотий) — клієнту відкриваються безкоштовно, за кожну наступну доведеться заплатити 100 гривень.
Обслуговування — безкоштовне.
Коли банки знову дозволять онлайн-валютообмін, можна буде міняти валюту між рахунками всередині одного пакета.
Зняття готівки у касі в межах суми, раніше внесеної власником картки на депозит або купленої шляхом онлайн-валютообміну, — безкоштовно. В інших випадках комісія становитиме 1% від суми, щонайменше 20 гривень.
Читайте більше в матеріалі

Валютні картки: що пропонують українські банки

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.