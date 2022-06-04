Що дає валютна картка Кредобанку: пакет «Правильна картка» — Finance.ua

Пакет «Правильна картка» від Кредобанку — для тих, хто хоче одним махом отримати не один, а одразу три валютні рахунки:
поточний у доларах США;
поточний у євро;
поточний у польських злотих.
До того ж — і поточний рахунок у гривні.
Дві картки — одну в гривні й одну в будь-якій іноземній валюті (долар, євро, злотий) — клієнту відкриваються безкоштовно, за кожну наступну доведеться заплатити 100 гривень.
Обслуговування — безкоштовне.
Коли банки знову дозволять онлайн-валютообмін, можна буде міняти валюту між рахунками всередині одного пакета.
Зняття готівки у касі в межах суми, раніше внесеної власником картки на депозит або купленої шляхом онлайн-валютообміну, — безкоштовно. В інших випадках комісія становитиме 1% від суми, щонайменше 20 гривень.