Що чекає на українські банки через війну: розповіли у ФГВФО — Finance.ua

Що чекає на українські банки через війну: розповіли у ФГВФО

Вчора 12:01 — Казна та Політика

Що чекає на українські банки через війну: розповіли у ФГВФО

В Україні фінансова система зміцнилася за минулі роки. Очікувати банкопада, який був на початку війни рф проти України в 2014-му, внаслідок повномасштабного вторгнення в 2022-му не варто.

Про це в інтерв’ю ЕП розповіла керівниця Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Світлана Рекрут. За її словами, банківська система зміцнилася під час коронакризи.

«Це не трапилося просто так. Це результат роботи як пруденційного нагляду, так і самої системи. У 2014-2016 роках з ринку пішли слабкі банки, а залишилися сильні, які продовжували нарощувати свою міць», — відзначила вона.

Однак при цьому Рекрут зазначає, що кредитна дисципліна зменшуватиметься, а капітал банків вимагатиме нових вливань. «Але ще раз наголошую, що це питання наступного дня. Цим ми займатимемося після перемоги. Кредитні портфелі банків, кредитний ризик — це зараз те, що насправді порахувати неможливо», — зазначає представниця ФГВФО.

Вона також зауважила, що НБУ дасть банкам час для нарощення капіталу та зміцнення, оскільки неплатоспроможність банку — це не панацея, а міра «останньої інстанції».

Довідка Finance.ua:

в Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначила, що це світова практика під час надзвичайних подій;

на час війни банки розблокували всі кредитні картки, а українці отримали змогу без перешкод користуватися позиковими коштами, зокрема й кредитними лімітами. Однак кожен банк ухвалює рішення самостійно й домовлятися про кредитні канікули більшості клієнтів довелось окремо.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.