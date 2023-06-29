Що чекає на найбільшу економіку світу в разі рецесії — Finance.ua

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Що чекає на найбільшу економіку світу в разі рецесії

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Найбільші банки США зможуть пережити серйозну рецесію та продовжити кредитування домогосподарств і підприємств.
Як говориться в повідомленні Федеральної резервної системи (ФРС), згідно з результатами щорічних стрес-тестів, сукупний збиток 23 провідних банків країни може скласти $541 млрд в рамках гіпотетичного сценарію рецесії.
«Результати стрес-тестів підтверджують, що банківська система США залишається гнучкою та стійкою. Однак нам варто пам’ятати, що ризики можуть зрости», — заявив заступник голови ФРС з банківського нагляду Майкл Барр, зазначивши при цьому, що необхідно продовжувати роботу, щоб домогтися «стійкості банків до цілого ряду економічних сценаріїв, ринкових шоків та інших криз».
Як йдеться в повідомленні, у разі рецесії, безробіття в країні злетить до 10%, ціни на комерційну нерухомість впадуть на 40%, на житлову — на 38%.
Сукупний коефіцієнт достатності капіталу першого рівня (Tier 1) банків в цьому випадку може знизитися на 2,3 процентного пункту — до 10,1%, що істотно перевищує мінімальні вимоги Федрезерву.

Ризик рецесії в США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. Погіршення прогнозу економісти пов’язували з ослабленням споживчого попиту. МВФ прогнозував, що темпи зростання ВВП США знизяться з 2,9% у 2022 році до 1,7% у 2023-му та 0,8% у 2024 році. Економісти заявляли, що у США звужуються можливості, щоб уникнути рецесії.
У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.
За матеріалами:
УНІАН
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