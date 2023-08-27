Що чекає на банківську систему України — відповідь експерта — Finance.ua
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Що чекає на банківську систему України — відповідь експерта

Казна та Політика
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Що чекає на банківську систему України — відповідь експерта
Що чекає на банківську систему України — відповідь експерта
Майбутнє української банківської системи — йти шляхом концентрації банківського капіталу та шляхом приватизації українських державних банків.
Про це розповів економічний експерт Олег Пендзин у коментарі УНН.
«У нас багато маленьких банків з не дуже потужною системою активів. В Європі навпаки — банків небагато. Там є 10 — 15 банків, наприклад — в тій же Німеччині. Тому, вважаю, що майбутнє української банківської системи — це шлях концентрації банківського капіталу й приватизації українських державних банків», — зазначив експерт.
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Говорячи про технологічність української банківської системи, Олег Пендзин підкреслив, що українські банки набагато більше технологічні за закордонні, однак є питання щодо функціоналу саме української системи.
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«Ви у банк звертаєтеся, щоб отримати, наприклад, кредитування, так? В дійсності, банк не просто обслуговує ваш рахунок, він має надавати послуги, пов’язані із функціонуванням господарської системи. Давайте не змішувати це до купи з обслуговуванням фізичних осіб, хоча там теж є й споживче кредитування, й іпотека. Основна функція банківської системи — це сприяння економічному розвитку. Банк це не те місце, де ви зберігаєте гроші. Це не є альтернативою трилітровій банці в саду», — зазначив економіст.
На його думку, «банк — це місце, де зосереджуються кошти, які потім видаються в якості кредитування».
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«От, власне, коли ми говоримо з цієї точки зору, то механізм і відсотковість української банківської системи, за якої відбувається ця частина діяльності, однозначно не влаштовують сьогодні український бізнес. Наразі ані ставка рефінансування, ані ставка по кредитах не влаштовує бізнес з точки зору нормального доступу до кредитного ресурсу. От цього точно не вистачає українській системі», — резюмував він.

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За матеріалами:
УНН
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