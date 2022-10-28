Що буде з зарплатами у найближчі півроку — Finance.ua

Що буде з зарплатами у найближчі півроку Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Що буде з зарплатами у найближчі півроку

Фінансовий стан українського бізнесу поступово стабілізується.

Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua

«У нинішній кризовій ситуації ринок праці показує більш відчутну динаміку оновлення, порівнюючи з кризою 2014/2015 років та пандемічною кризою 2020 року. Якщо під час кризи 2014/2015 років компанії повернулися до докризового рівня зарплат влітку 2016 року, то зараз, через 7 місяців повномасштабної війни в Україні, переважна більшість роботодавців зазначають, що виплачують своїм співробітникам довоєнний рівень заробітної плати у національній валюті», — повідомляють експерти.

Скорочення зарплат

Як показують результати дослідження grc.ua, лише третина роботодавців виплачує своїм співробітникам скорочену заробітну плату. Серед тих, хто скорочував компенсаційні виплати персоналу, більшість (11,6%) зменшив оклади на 16-30%.

Також велика частка підприємств та організацій (7,8%) скоротили зарплату на 31-50%. Більш нід на 50% відбулося скорочення окладів у 6,1% компаній.

Інфографіка: grc.ua

Виплата бонусів

Від початку війни більшість компаній змінили підходи до додаткових виплат — бонусів та премій.

Зокрема, повністю відмовилися від додаткових виплат кожна п’ята компанія (20,8%). Чверть роботодавців (25,1%) були вимушені скоротити додаткові виплати. 42,5% компаній зберегли бонуси та премії у тому розмірі, який співробітники отримували до війни.

Ще невелика частка (2,6%) роботодавців зменшили фіксовану частину заробітної плати, але збільшили бонуси. Позитивні зміни у матеріальній мотивації під час війни у вигляді збільшення додаткових бонусних виплат відбулися лише у 2,6% роботодавців.

Інфографіка: grc.ua

Плани щодо підвищення

На питання, якої зарплатної політики будуть дотримуватися компанії у найближчі півроку, чверть (28,2%) опитаних роботодавців відповіли, що не можуть спрогнозувати через невизначеність ситуації в країні.

Чверть підприємств та організацій (28,6%) планує утримати зарплати своїм співробітникам на довоєнному рівні.

Кожна десята компанія планує поступове підвищення зарплат до довоєнного рівня після скорочення їх на початку війни.

Інфографіка: grc.ua

Позитивні зміни у власній зарплатній політиці планує кожна п’ята компанія — 10,7% опитаних роботодавців готуються до підвищення окладів окремим ключовим співробітникам, у 11% компаній відбудеться заплановане до війни підвищення заробітних плат всім співробітникам.

2% компаній, на жаль, готується до подальшого скорочення заробітних плат протягом наступних 6 місяців. 7% роботодавців вже скоротили зарплати, подальшого їх зниження не планується, проте й підвищення не відбудеться.

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