Що буде з вкладами українців, якщо банки стануть неплатоспроможними — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з вкладами українців, якщо банки стануть неплатоспроможними

Вчора 20:00Кредит&Депозит
1033
У разі, якщо на тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію України банк буде визнаний неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи отримають свої кошти в повному обсязі.
Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
«У період кризової турбулентності громадяни найбільше потребують відчуття впевненості. І саме цю впевненість вкладникам банків має дати ініціатива президента про введення 100% відшкодування за вкладами на період дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення або скасування. Відповідні зміни вже внесені в законодавство і набули чинності з 13 квітня 2022 року», — зазначила Рекрут.
Вона також підкреслила, що це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід.
«У разі якщо сьогодні банк буде визнаний неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи отримають свої кошти в повному обсязі. Це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід, який, між тим, неодноразово використовувався у світовій практиці», — зазначила Рекрут.
Місце для вашої реклами
Вона також нагадала, що цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи.
«Цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Протягом кризового періоду (у деяких країнах — до 24 місяців) гарантувалося повернення 100% суми депозитів фізосіб. По завершенні кризи країни поверталися до своїх гарантованих обмежень. До речі, цей принцип закладений і в нашому законодавстві — через три місяці після припинення або скасування воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тис. грн», — зазначила Рекрут.
Отримати більше зі свого депозиту можна на Finance.ua 💰
За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.