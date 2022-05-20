Що буде з вкладами українців, якщо банки стануть неплатоспроможними — Finance.ua

Що буде з вкладами українців, якщо банки стануть неплатоспроможними

У разі, якщо на тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію України банк буде визнаний неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи отримають свої кошти в повному обсязі.

Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

«У період кризової турбулентності громадяни найбільше потребують відчуття впевненості. І саме цю впевненість вкладникам банків має дати ініціатива президента про введення 100% відшкодування за вкладами на період дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення або скасування. Відповідні зміни вже внесені в законодавство і набули чинності з 13 квітня 2022 року», — зазначила Рекрут.

Вона також підкреслила, що це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід.

«У разі якщо сьогодні банк буде визнаний неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи отримають свої кошти в повному обсязі. Це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід, який, між тим, неодноразово використовувався у світовій практиці», — зазначила Рекрут.

Вона також нагадала, що цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи.

«Цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Протягом кризового періоду (у деяких країнах — до 24 місяців) гарантувалося повернення 100% суми депозитів фізосіб. По завершенні кризи країни поверталися до своїх гарантованих обмежень. До речі, цей принцип закладений і в нашому законодавстві — через три місяці після припинення або скасування воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тис. грн», — зазначила Рекрут.

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