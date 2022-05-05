Що буде з програмою модернізації житла «70/30» під час війни — Finance.ua
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Що буде з програмою модернізації житла «70/30» під час війни

Вчора 09:13Особисті фінанси
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Програми співфінансування як енергоефективних проектів у житлових будинках «70/30%» для ОСББ та ЖБК, так і капремонтів в усіх будинках є пріоритетними для міста.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, результати конкурсу «70/30%» та перелік будинків-переможців — залишаються актуальними, і проєкти будуть реалізовані після припинення дії воєнного стану та після стабілізації ситуації у країні.
За його словами, муніципалітет шукатиме варіанти виконання, принаймні першочергових або критичних, проектів у рамках програм співфінансування. Усі проєкти, які обрані переможцями, або проєкти програми «Капремонти», де люди зібрали кошти на ремонти, будуть обов’язково розпочаті після завершення воєнного стану та зміцнення економічної ситуації.
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«На жаль, із початку повномасштабної війни столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, близько 200 будівель пошкоджено. Багато людей, в будинки яких влучили ракети чи їхні уламки, втратили свої домівки. Насамперед ми зобов’язані спрямувати зусилля на відновлення пошкодженої інфраструктури та житла», — зазначив Пантелеєв.
Нагадаємо, з початком повномасштабної військової агресії Київ припинив фінансування капітальних видатків, залишивши в пріоритеті фінансування захищених статей.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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За матеріалами: Finance.ua
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