Що буде з програмою модернізації житла «70/30» під час війни — Finance.ua

Що буде з програмою модернізації житла «70/30» під час війни

Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Програми співфінансування як енергоефективних проектів у житлових будинках «70/30%» для ОСББ та ЖБК, так і капремонтів в усіх будинках є пріоритетними для міста.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, результати конкурсу «70/30%» та перелік будинків-переможців — залишаються актуальними, і проєкти будуть реалізовані після припинення дії воєнного стану та після стабілізації ситуації у країні.

За його словами, муніципалітет шукатиме варіанти виконання, принаймні першочергових або критичних, проектів у рамках програм співфінансування. Усі проєкти, які обрані переможцями, або проєкти програми «Капремонти», де люди зібрали кошти на ремонти, будуть обов’язково розпочаті після завершення воєнного стану та зміцнення економічної ситуації.

«На жаль, із початку повномасштабної війни столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, близько 200 будівель пошкоджено. Багато людей, в будинки яких влучили ракети чи їхні уламки, втратили свої домівки. Насамперед ми зобов’язані спрямувати зусилля на відновлення пошкодженої інфраструктури та житла», — зазначив Пантелеєв.

Нагадаємо, з початком повномасштабної військової агресії Київ припинив фінансування капітальних видатків, залишивши в пріоритеті фінансування захищених статей.

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