Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду — Finance.ua
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Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду

Особисті фінанси
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Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду
Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду
Якщо військовослужбовець вийшов на пенсію, а потім був мобілізований повторно, він все одно отримуватиме пенсійні виплати.
Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Військову пенсію призначають та виплачують після того, як військовослужбовець звільниться зі служби. Проте виплата цих коштів не припиняється, якщо його знову мобілізують за таких обставин:
  • призов під час загальної мобілізації у особливий період;
  • призов резервістів у особливий період;
  • контракт під час особливого періоду (до закінчення або дня звільнення).
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Після звільнення таких військовослужбовців зі служби розмір пенсії буде переглянуто, враховуючи доплати за додаткові вислуги років, а також грошове забезпечення за тією посадою, яку обіймав військовослужбовець під час повторного звільнення.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк почав виплачувати пенсії та випускати пенсійні картки для військових пенсіонерів;
  • за перші пів року 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152 у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

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За матеріалами:
На пенсии
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