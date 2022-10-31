Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду — Finance.ua

Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Що буде з пенсією військового, якщо його мобілізували повторно — роз'яснення Пенсійного фонду

Якщо військовослужбовець вийшов на пенсію, а потім був мобілізований повторно, він все одно отримуватиме пенсійні виплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Військову пенсію призначають та виплачують після того, як військовослужбовець звільниться зі служби. Проте виплата цих коштів не припиняється, якщо його знову мобілізують за таких обставин:

призов під час загальної мобілізації у особливий період;

призов резервістів у особливий період;

контракт під час особливого періоду (до закінчення або дня звільнення).

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Після звільнення таких військовослужбовців зі служби розмір пенсії буде переглянуто, враховуючи доплати за додаткові вислуги років, а також грошове забезпечення за тією посадою, яку обіймав військовослужбовець під час повторного звільнення.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк почав виплачувати пенсії та випускати пенсійні картки для військових пенсіонерів;

за перші пів року 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152 у порівнянні з відповідним періодом минулого року.



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