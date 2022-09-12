Що буде з опалювальним сезоном у деокупованих містах і селах Харківщини — Finance.ua
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Що буде з опалювальним сезоном у деокупованих містах і селах Харківщини

Енергетика
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Влада Харківщини працює над оперативними рішеннями, щоб підготуватися до опалювального сезону на деокупованих територіях регіону.
Про це в інтерв’ю «Думки» заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами підготовка до опалювального сезону на територіях, що контролювалися Україною, наразі іде за планом. Теплове господарство регіону технічно готове на 73,3%. Але на щойно деокупованих територіях Харківської області ситуація з підготовкою до майбутньої зими набагато складніша.
Він наголосив, що першочергове завдання — відновити постачання на ці території газу та електроенергії.
«Ми оцінювали стан пошкодження електромереж, газогонів, магістральних газогонів на деокупованих територіях. Одразу необхідно на цих територіях завести комунікації та відновити критичну інфраструктуру, щоб у людей була електромережа, щоб у людей був газ в оселях, тому що 90% опалюються газом, навіть приватні домоволодіння. Альтернативного джерела опалення у людей немає, часу поставити його у людей немає, коштів — обмежена кількість», — зазначив Синєгубов.
Також, за словами голови Харківської ОВА, область готується до того, що через російські обстріли ситуація може змінитися в будь-яку хвилину і не лише на деокупованих територіях.
«Напередодні знову була обстріляна цивільна інфраструктура міста Харкова, завтра це може бути знову критична інфраструктура. Ворог вже не один раз бив саме ракетами по критичній інфраструктурі. Тому спрогнозувати, як буде надалі, ми не можемо. Зараз ми робимо все можливе, щоб тепло в оселях було», — зазначив Синєгубов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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