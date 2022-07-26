Що буде з обліковою ставкою НБУ — Finance.ua
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Що буде з обліковою ставкою НБУ

Кредит&Депозит
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Відповідно до базового сценарію макроекономічного прогнозу, облікову ставку на рівні 25% НБУ триматиме щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.
Утім, банкіри очікують на зменшення облікової ставки до 20% вже цього року.
«До вересня, найвірогідніше, облікова ставка НБУ залишиться незмінною. Восени ми очікуємо рішення Нацбанку щодо зниження облікової ставки, причому суттєве, можливо, навіть в межах 5% зниження. Якщо це відбудеться, ставки за депозитами до кінця року залишаться на рівні, якого вони досягнуть у вересні», — каже Микита Малясов, керівник відділу депозитів ПУМБ.
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За словами Артура Муравицького, перші рухи в напрямку зменшення облікової ставки мають бути вже в серпні-вересні.
«Ми очікуємо, що до кінця року буде певне коригування до 5% зниження облікової ставки. Це позитивний прогноз. Це призведе до того, що не буде зростання депозитних ставок. Можливо, навіть буде певний тренд до зниження», — додає він.
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Оксана Котляревська звертає увагу, що як тільки зменшиться облікова ставка, ніхто не переплачуватиме за депозитами, адже «банкам не потрібні дорогі ресурси».
Вона переконана, що НБУ зменшить облікову ставку, але станеться це не раніше осені. І тоді «ставка за депозитами однозначно буде зменшуватися».
Читайте більше в нашому матеріалі —

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За матеріалами:
Finance.ua
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