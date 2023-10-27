Що буде з курсом наступного тижня: прогноз експерта — Finance.ua

Що буде з курсом наступного тижня: прогноз експерта Сьогодні 14:05 — Валюта

Що буде з курсом наступного тижня: прогноз експерта

Ситуація на валютному ринку з 30 жовтня до 5 листопада буде подібною до останніх двох тижнів, і коридор курсів буде на рівні 37,5−38,5 грн/$ та 39−42 грн/€.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, зниження Нацбанком облікової ставки до 16% є свідченням позитивних процесів в економіці та наочним виявом міцної гривні.

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«Саме тому глобальні зміни на валютному ринку навряд чи будуть суттєвими. Відтак впродовж наступного тижня — на перетині жовтня та листопада — валютний ринок збереже всі ознаки стабільності: коливання курсів на міжбанку буде незначним, адже за всіма ознаками НБУ продовжить виправдану обережну політику керованої гнучкості, що супроводжується потужними валютними інтервенціями, що тамують попит», — сказав експерт.

За його словами, водночас готівковий ринок, «озираючись» на міжбанк, встановлюватиме власні курси, що на 1−1,5% будуть більшими за безготівкові. Проте останнім часом намітилася тенденція до зменшення різниці між курсами через те, що гравці ринку переконалися в здатності регулятора тримати безготівковий курс стабільним, не дозволяючи йому «пускатися берега».

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«Іншими словами, наступного тижня ситуація буде надто схожою на останні 2 тижні. Щоденні зміни на міжбанківському ринку будуть на рівні 0,1−0,2 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищать 0,04 грн, а безготівковий курс з невеликою похибкою-припущенням „упреться“ в межі 36,4 — 36,7 грн/$ та 38,5−38,8 грн/€», — сказав банкір.

Лєсовий зазначив, що відповідне «дзеркало» курсів слід очікувати й на готівковому ринку: коридор буде на рівні 37,5−38,5 грн/дол. та 39−42 грн/євро, а щоденні зміни разом зі спредом очікуються в діапазоні 0,3−0,5 грн.

УНІАН За матеріалами:

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