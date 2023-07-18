Що буде з головною криптовалютою: три сценарії майбутнього Bitcoin — Finance.ua
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Що буде з головною криптовалютою: три сценарії майбутнього Bitcoin

Криптовалюта
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Що буде з головною криптовалютою: три сценарії майбутнього Bitcoin
Що буде з головною криптовалютою: три сценарії майбутнього Bitcoin
Популярний у криптоспільноті трейдер Doctor Profit назвав три найбільш ймовірні сценарії для BTC на найближчі 7−14 днів. Свій прогноз для Bitcoin він опублікував у Твіттері.
  1. На думку Doctor Profit, найімовірнішим сценарієм для ВТС на найближчі 2 тижні може бути фейковий прорив 200-тижневої ковзної середньої (WMA200) — в район $29 000. На зазначеному рівні, за спостереженнями трейдера, розташована зона ліквідності, яка може бути магнітом для курсу криптовалюти.
  2. За фейковим проривом WMA200, як вважає Doctor Profit, може бути ретест 50-денної середньої ковзної (EMA50). Рух здатний вивести BTC до рівня вище $31 800. Другий за ймовірністю прогноз біткоїна не виключає ріст монети до рівнів $37 000 — $38 000.
  3. Також Doctor Profit представив найгірший, на його думку, сценарій для BTC на найближчі дні. Аналітик очікує на падіння до $24 000, втім таке майбутнє наразі залишається малоймовірним.
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Також експерт звернув увагу підписників свого мікроблогу на низку моментів, які варто враховувати при прогнозі вартості ВТС. До списку ввійшли такі пункти:
  • Настрої користувачів Твіттера щодо майбутнього крипторинку — вкрай позитивні. За спостереженнями Doctor Profit, група учасників криптоіндустрії часто помиляється. Тому надмірний позитив щодо криптовалют, на думку трейдера, — «червоний прапор».
  • Можливий розпродаж BTC у США на фоні FUD. Doctor Profit очікує на публікацію негативних новин, пов’язаних із регулюванням крипторинку в Америці.
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За матеріалами:
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