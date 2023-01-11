Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки — Finance.ua

Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Що буде з цінами в Україні на початку 2023 року: прогноз Мінекономіки

В Міністерстві економіки України очікують, що ціни зростатимуть помірно. Інфляційна динаміка не буде відрізнятися від кінця минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця — 0,7% за місяць. Річна інфляція склала 26,6%. Цей показник виявився значно меншим за ті цифри, що прогнозували в першій половині року.

«Попри побоювання щодо розвитку гіперінфляційних процесів та високої ймовірності виходу темпів інфляції за межі 30%, за таких форс-мажорних умов, рівень інфляції виявився умовно співставним із низкою країн Європи. Адже за попередніми даними Євростату споживча інфляція в Латвії становила 20,7%, Литві — 20%, Естонії — 17,5%. Така цінова плата за повномасштабну війну може вважатися досягненням для економіки України», — заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначили в міністерстві, упродовж всього часу війни інфляцію практично формували два головних чинники війни:

перший — обсяги руйнування інфраструктури (у т.ч. енергетики) та логістики і, відповідно, швидкість відновлення та адаптації економіки;

другий — рівень і швидкість міграції як чинник попиту і чинник забезпечення трудовими ресурсами потреби виробництва (і, відтак, формування пропозиції товарів та послуг).

Як зазначається, руйнівний тиск війни постійно компенсується політикою держави щодо перенесення тягаря воєнних наслідків з бізнесу та населення на бюджет (програми підтримки, фіксація курсу гривні, заморожування тарифів для населення), що стало можливим завдяки отриманню фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

У грудні головною складовою інфляції в цілому було зростання цін за групою продуктів харчування, які мали ті ж самі темпи (0,7%), що й загальний рівень (0,7%). При цьому, формування цін у цій групі, крім наслідків руйнації енергетичних об’єктів і, відтак, підвищення собівартості виробництва за рахунок використання більш дорогих джерел енергії, залежало і від впливу звичайного чинника сезонності.

Разом з тим, стабілізації ринку сприяє продовольчий імпорт, що підкріплює вітчизняну пропозицію товарів, не додаючи наразі поштовху в напрямку зростання цін внаслідок:

відносної стабільності цін на продовольство на світових ринках,

фіксації обмінного курсу гривні та її відносної стабільності на готівковому ринку.

З іншого боку, звуження попиту, що було характерним для всіх місяців війни, і далі стримувало зростання цін по деяких інших групах товарів та послуг, зокрема на одяг та взуття (у грудні ціни знизилися на 2,6%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла («-» 0,2%), відпочинок і культуру («-» 0,1%).

Зберігається стримуючий вплив на загальний індекс інфляції й мораторію уряду на зростання комунальних тарифів — цінові темпи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у грудні залишалися несуттєвими — 0,1% (0,2% у попередньому місяці).

В Міністерстві економіки України очікують, що на початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів, загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання, яке обумовлюватиметься подальшою успішною адаптацією економіки та населення до умов війни, що триває.

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