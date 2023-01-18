Що буде з цінами на газ у Європі: експерти пояснили, чого чекати — Finance.ua

Що буде з цінами на газ у Європі: експерти пояснили, чого чекати Сьогодні 19:48 — Енергетика

У країнах Європейського Союзу природний газ на спотовому ринку у першому кварталі поточного року коштуватиме близько 900 доларів за тисячу кубометрів (85 євро за мегават-годину). Сформовані раніше цінові тенденції збережуться.

Такий прогноз зробили експерти енергетичних програм Центру Разумкова.

Як зазначають фахівці, вартість «блакитного палива» може підвищитися тільки у разі, якщо росія вдасться до нових атак на газотранспортну інфраструктуру Європи.

Також можливі різкі стрибки цін у Європі, подібні до тих, що були торік під впливом інформаційно-психологічного тиску з боку російського газового монополіста «Газпрому».

«Такий фактор матиме частковий вплив і у 2023 році, але його вага буде значного меншою, аніж торік», — кажуть експерти.

На цінову кон’юнктуру європейського ринку газу у першому кварталі року впливатиме стан генерації електроенергії із відновлювальних джерел енергії, погода, справність газотранспортної інфраструктури, а також системна робота терміналів. Зокрема, під кінець грудня 2022 року, частка вітрової генерації у балансі ЄС сягнула 30%, що позначилось на завантаженості газової генерації та падінні попиту на газ. Погода у країнах ЄС цьогоріч лояльна — зберігається помірна температура.

«Газосховища заповненні в середньому на 84%, і запаси щодоби в середньому збільшуються на 80 млн кубометрів, тобто вдається накопичувати „блакитне паливо“, але це до моменту зміни кліматичного фронту та похолодання», — кажуть спеціалісти.

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У разі похолодання підвищиться обсяг регазифікації більш дорожчого зрідженого газу. Завантаженість європейських LNG-терміналів може зрости з 60% до пікових 80%.

«Таким чином, аби зменшити вплив коливань на рівень промислової інфляції — потрібно вводити цінові обмеження на рівні 110 євро за мегават годину, при цьому в усіх сегментах договорів», — переконані експерти.

росія змушена скорочувати поставки газу у ЄС

російський енергетичний монополіст «Газпром» продовжує скорочувати експорт природного газу до країн Європи через Україну. 17 січня поставив на 8% менше обсягу за останні кілька днів.

Більше тижня «Газпром» постачав газ через Україну обсягом від 35,4 до 35,5 млн кубометрів. Близько 40 млн кубометрів ресурсу експортував на день наприкінці 2022 року і в перші три дні 2023 року.

Скорочення відбувається на тлі м’якої погоди в Європі, а також через те, що регіон забезпечується газом з інших джерел.

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