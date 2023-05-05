Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз до кінця року — Finance.ua

Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз до кінця року Сьогодні 19:55 — Особисті фінанси

У поточному році пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Про це повідомляється в « Інфляційному звіті » Національного банку України (квітень 2023 року).

Як зазначається у звіті, темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% р/р у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту е/е та теплої погоди.

«Стабілізація цін на пальне сприяла зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти», — йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, у найближчі місяці зростання цін на пальне в річному вимірі буде дуже волатильним — від незначного прискорення у квітні до падіння в червні та відновлення зростання з липня.

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Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, зокрема торішню відміну акцизів та зниження ставки ПДВ і відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 в.п. прямого внеску в зміну ІСЦ. Зі свого боку, через ефекти перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, посилиться тиск і на вартість транспортних послуг, зазначають експерти центробанку.

«Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти», — прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовані навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

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