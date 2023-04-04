Що буде із цінами на пальне в квітні — Finance.ua
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Що буде із цінами на пальне в квітні

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В Україні продовжується тенденція на зниження цін на паливо, яка почалася з грудня 2021 року. За цей час дизпальне подешевшало на 7,5 гривні, а бензин А-95 — на майже 4 гривні. Чи буде ця тенденція тривати й у квітні?
Про це розповів 24 Каналу директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Українцям не варто очікувати підвищення цін на пальне у квітні, адже для цього немає жодних причин. Навіть більше, ціна може знизитися ще на дві гривні протягом тижня-двох.
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Одним з факторів, що призвели до зниження цін на паливо в Україні, є величезні запаси пального на ринку. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року. Крім того, ціна на нафту та нафтопродукти у світі за останні декілька місяців впала майже на 15%, що також впливає на зниження цін на паливо.
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Отже, українці можуть сподіватися на продовження зниження цін на пальне у квітні цього року і вже зараз можуть скористатися цим для заправки своїх авто за більш доступними цінами.
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За матеріалами:
mmr.ua
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